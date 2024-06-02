30 yaşından önce 2 çocuk teşviki

Türkiye'nin 'çok yaşlı nüfuslu ülkeler' kategorisine girmesi ve doğurganlık hızının giderek azalması nedeniyle 4 bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda, çalışan çiftler çocuk sahibi olmaya teşvik edilecek. Çalışan annelerin çocuklarıyla geçirdikleri zamanın artırılması için okul öncesi kreşler ile kurum kreşlerinin sayısı artırılacak. Çocuk planlamasının teşviki içinse hem kadına hem de erkeğe ekonomik destek sağlanacak.

FIRSAT PENCERESİ AÇIK TÜİK'in

2023 verilerinde daha net ortaya çıkan Türkiye'nin yaşlanan nüfusuna karşı hükümet harekete geçti. Demografik nüfus penceresinin 2040-2045 aralığına kadar açık olması, barındırdığı risklere rağmen sunduğu avantajlar yüzünden son ana kadar fırsat olarak görülecek. Türkiye 2037 yılına kadar çocuk ve genç nüfusunu genel nüfusun yüzde 60 kadarını oluşturacak şekilde korumayı, ilerleyen süreçteyse daha ileri noktalara taşımayı hedefliyor. Bu çerçevede, ilgili bakanlıkların ortak çalışma grubu oluşturması kararlaştırıldı.

EVLENME YAŞI ERKENE ÇEKİLECEK

Edinilen bilgiye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubuna Hazine ve Maliye Bakanlığı da paydaşlık ediyor. Bakanlıkların ortak çalışmasına göre, çocuk sayısının arıtılması için evlilik yaşının yeniden 23-26 yaş bandına çekilmesi gerekiyor. Bu çerçevede, ilk etapta evlilik yaşı 20'li yaşların ortalarına çekilecek. Evlilik desteği artırılacak.

MASRAFLARIN BİR KISMI DEVLETTEN

Yeni evli çiftlerin 30 yaşından önce bir mümkünse iki çocuk sahibi olmaları teşvik edilecek. Bu çerçevede çalışan kadınlar kadar çalışan erkekler de teşvik edilecek ve desteklenecek. Bunun içinse kurum kreşlerinin sayısı artırılacak, annelerin işe çocuklarıyla birlikte gidip gelmesi sağlanacak. Çocukların masraflarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.







