31 çocuk açlıktan öldü

Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuk sayısının 31’e yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İsrail, 1 Mart’tan bu yana yardım misyonlarının yüzde 30’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine erişimini engelledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor. Gazze'de savaş aracı olan açlık derhal sona erdirilmeli" sözlerini sarf etti. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze Şeridi’ndeki yıkıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre saldırılar nedeniyle bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 62’si hasar gördü veya yıkıldı.