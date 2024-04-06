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Dünya

31 çocuk açlıktan öldü

İsrail’in ablukası altına alarak yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde yetersiz beslenme nedeniyle can kayıpları artıyor.

04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:32 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
5 Nisan ‘Filistinli Çocuklar Günü’ dolayısıyla Refah’ta buluşan Gazzeli ressamlar, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce çocuğu anmak için duvara grafiti çizdi.
5 Nisan ‘Filistinli Çocuklar Günü’ dolayısıyla Refah’ta buluşan Gazzeli ressamlar, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce çocuğu anmak için duvara grafiti çizdi.

Filistin Kızılayı (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuk sayısının 31’e yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre İsrail, 1 Mart’tan bu yana yardım misyonlarının yüzde 30’unun Gazze Şeridi’nin kuzeyine erişimini engelledi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor. Gazze'de savaş aracı olan açlık derhal sona erdirilmeli" sözlerini sarf etti. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ise Gazze Şeridi’ndeki yıkıma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre saldırılar nedeniyle bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 62’si hasar gördü veya yıkıldı.



#Gazze
#Soykırım
#Filistin
#Filistinli Çocuklar Günü
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