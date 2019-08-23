350 bin kişi geri dönmedi

Özellikle bayramlaşmak için bu bölgeye giden Suriyeliler buradaki yaşam koşullarını gördükten sonra Türkiye’ye dönmüyor.Operasyonlar sonrasında ve bayramlarda bölgeye yerleşen Suriyelilerin sayısı 350 bini geçti.

110 BİN KİŞİ GİTTİ

En son Ramazan Bayramı’nda ülkelerine giden 88 bin Suriyeli, kendi evlerinin bulunduğu bölgelerin artık huzura ve güvenliğe kavuştuğunu gördü. Bunların 35 bini Türkiye’ye dönmeyi tercih etmedi. Kurban Bayramı için giden 110bin Suriyelinin büyük bir bölümün geri dönmemesi bekleniyor. Geri dönüş işlemlerinin devam etmesi nedeniyle bu sayının kısa bir süre sonra kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.





GÜVENLİ BÖLGENİN SONUCU

Gelişmeler Suriyelilerin evlerinin bulunduğu noktaların güvenli olduğuna inanmaları durumunda orada kaldıklarını gösteriyor. Bu gelişme Türkiye’nin güvenli bölge tezinin doğruluğunu da ispatlamış oluyor. Güvenli bölgenin hayata geçmesi ile bayramlarda ülkesine dönenlerin sayısının artması planlanıyor.