37 bin candan sonra ilk ateşkes kararı

Gazze’de 8 ayı aşkın süredir devam eden ve 37 binden fazla insanın hayatına mal olan katliamlara karşı Birleşmiş Milletler Genel Konseyi (BMGK) sonunda harekete geçti. BMGK’de ilk 'ateşkes' kararı çıktı. BMGK’da, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi. 15 üyeli BMGK'de yapılan oylamada, ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 "evet" oyu alırken, Rusya "çekimser" oy kullandı. Kabul edilen kararda, Mısır, ABD ve Katar tarafından yürütülen diplomatik çabalara işaret edilirken, 31 Mayıs'ta Biden'ın sunduğu 3 aşamalı teklif memnuniyetle karşılandı. BMGK’ya daha önce sunulan tüm ateşkes tasarıları ABD tarafından veto edilmişti.

İLK AŞAMADA HEMEN ATEŞKES

İsrail'in, Biden'ın teklifini kabul ettiği belirtilen kararda, Hamas'a da teklifi kabul etme ve uygulama çağrısı yapıldı. Kararda, böylelikle 3 aşamalı teklif uyarınca; ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi istendi. Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörüldü.

GAZZE VE BATI ŞERİA BİRLEŞECEK Mİ?

İlk aşama için müzakerelerin 6 haftadan fazla sürmesi halinde ateşkesin müzakereler bitene kadar devam edeceği kaydedilen kararda, tarafların anlaşma hükümlerine uymasının önemi vurgulanarak, BMGK ve BM üyelerinden destek istendi. Kararda, iki devletli çözüme destek verilirken, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın Filistin Yönetimi altında birleşmesinin önemine işaret edildi.

“TAMPON BÖLGE” ÇIKARILDI

ABD'nin müzakerelere açtığı ilk karar tasarısında, İsrail güçlerinin, Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi desteklenirken, Gazze'de "tampon bölge" oluşturulmasına karşı çıkılmıştı. Oylamaya sunulan son metinde, "tampon bölge"ye karşı çıkılan ifadenin silinmiş olması ise dikkati çekti. Diğer taraftan karar metnine, Biden'ın teklifinin yazılı olarak eklenmemesi tepki çeken hususlar arasında yer aldı.

HAMAS OLUMLU

Hamas ise açıklamaya olumlu cevap verdi. Hamas, "BMGK kararındaki kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, esir değişimi, yeniden inşa ve sivillerin dönüşü" hususlarını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

ABD, 7 Ekim'in ardından farklı BMGK üyelerinin sunduğu Gazze'de ateşkes talep edilen birçok karar tasarısını veto etmişti. Gazze’de 248 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 37 bin 124 insan hayatını kaybederken, 84 bin 712 kişi de yaralandı.

Hastaneye hâlâ ceset geliyor

Terör devleti İsrail’in, 4 rehineyi kurtarmak için savaş uçakları, helikopter ve SİHA’larla Nusayrat Kampı’nda yaptığı katliamda bilanço ağırlaşıyor. İsrail, son resmi açıklamalara göre 274 Filistinliyi öldürdü, 700’e yakınını yaraladı. Ancak saldırının üzerinden üç gün geçmesine rağmen El-Aksa Hastanesi’ne hâlâ cenazeler getiriliyor. Dün de 5 kişinin daha cesedi El-Aksa hastanesine nakledildi. Ekipler, bazı bölgelere henüz giriş yapamadıklarını, daha fazla cesede ulaşmayı beklediklerini dile getirdi. İsrail güçleri çekildikten sonra bile bölgeye saldırılarını sürdürdü. Önceki geceden sabaha kadar kampın çevresine 5 hava saldırısı düzenlendi ve gece boyu yoğun topçu bombardımanı gerçekleştirdi.







