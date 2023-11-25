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Dünya

39 Filistinliye karşı 13 İsrailli

Hamas ile İsrail arasında ilk esir takası dün gerçekleşti. 13 İsrailli esire karşı 39 Filistinli özgürlüğüne kavuştu.

04:00 - 25/11/2023 Saturday
Güncelleme: 02:06 - 25/11/2023 Saturday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Filistinli direnişçiler ile İsrail arasında dün ilk esir takası gerçekleşti. Gazze’de tutulan 13 İsrailli esir serbest bırakıldıktan sonra Refah Sınır Kapısı’na götürülürken, buna karşılık olarak İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir de serbest bırakıldı. İsrailli esirlerin yanı sıra İsrail’de işçi olarak çalışan 12 Tayland vatandaşı da serbest bırakıldı.

24’Ü KADIN 39 KİŞİ SERBEST

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24’ü kadın 15’i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Hamas’ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail’e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Hapishanesi’nden 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edildi. Yüzlerce Filistinli serbest bırakılan esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria’nın Betunya Beldesi’ne toplandı. İsrail askerleri, Betunya’da toplanan Filistinlilere yoğun şekilde göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler ise zaman zaman İsrail güçlerine tepki için havai fişek fırlatarak tekbir getirdi. Olaylardan kısa süre sonra da serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan otobüsler Betunya’ya ulaştı. İsrail askerleri, otobüslerin etrafında toplanan Filistinlileri bir kez daha ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştı. Esirleri taşıyan otobüsler belde merkezine doğru hareket etmeye çalışırken, İsrail askerleri bölgedeki Filistinlilere karşı zaman zaman müdahalede bulundu.

8 yıldır cezaevinde tutulan 24 yaşındaki Marah Bakir, mutluluğunu annesiyle paylaştı.

Buruk mutluluk

İsrail hapishanelerinden çıkan Filistinli 39 esir, aileleriyle buluştu. Yıllar sonra aileleriyle buluşan Filistinli esirler yakınlarının boynuna sarılıp hasret giderdi. Özgürlüğüne kavuşan bazı esirler yere kapanıp secde etti. Bu sırada, İsrail polisi bir an önce evlere kapanmaları için aileleri uyardı. Medya kanallarına kavuşan Filistinliler, özgürlüklerine kavuştukları için sevinçlerini Gazze’de yaşananlar sebebiyle de üzüntülerini dile getirdi.

* Marah Bakir:
Çok dua ettik, çok Kur’an okuduk. Kantini bize kapatıyorlardı, bize iletişim hakkı vermiyorlardı. Tıbbi ihmal ile karşı karşıyaydık. Şimdi üniversiteye gitmek istiyorum. Sevincimiz çok büyük, ama üzüntümüz de çok büyük! Özgürlüğümüzün Gazzelilerin kanıyla sağlanmış olması üzücü. Gazzeli kardeşlerimize ‘direnin’ diyorum. Rabbimiz sizinle beraber.
* Sara Abdulllah:
Hamas’la gurur duyuyorum. Hamas’ı çok seviyorum. Gazze’yle, Muhammed Dayf’la gurur duyuyorum.
* Hanan el-Bergusi (59 yaşında):
4 oğlumu içeride bıraktım; Imad, Abdullah, Ömer ve İslam. Haklarında hiçbir şey bilmiyorum. Allah’ın izniyle; direniş sayesinde serbest kaldık. Esirlerimizin durumu çok kötü. Yemek yok, musluk suyu içtik. Muayeneye giden kızlarımıza doktorlar, ‘yalan söylüyorsun’ diyor. Ne ilaç veriyorlar, ne yemek.




#Esir takası
#İsrail
#Filistin
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