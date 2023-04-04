450 gram patlayıcıyla suikast

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da, Rusya lideri Vladimir Putin yanlısı Rus blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının 450 gramlık patlayıcı ile gerçekleştiği açıklandı. Tatarsky, önceki gün akşam saatlerinde Street Food No 1 adlı kafede siyasi bir etkinlikte konuşurken bombanın yanında patlaması sonucu hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı. İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, gerçek adı Maxim Fomin olan 40 yaşındaki Tatarsky, 26 yaşındaki savaş karşıtı olarak bilinen Daria Trepova tarafından kafeye getirilen bir heykelin içine saklanan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde yayınlanan görüntülerde, Trepova'nın 450 gr patlayıcı içeren heykelin olduğu kutuyu kafeye getirdiği, Tatarsky'nin kendi yüzü şeklinde olan büstü teslim almasından sonra kadının olay yerini terk ettiği görüldü. Saldırıyı gerçekleştirildiği düşünülen Trepova, güvenlik güçlerinin operasyonu ile tutuklandı. Rusya Soruşturma Komitesi, Trepova’nın, St. Petersburg'da kiralık bir dairede gözaltına alındığını söyledi. Rus basınında çıkan haberlere göre Trepova, ilk ifadesinde heykelde patlayıcı olduğunu bilmediğini ve tuzağa düşürüldüğünü kaydetti.