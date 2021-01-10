5 dakikada denize çakıldı: Endonezya'da düşen uçak bulundu mu? Beş dakikada denize çakıldı Endonezya’da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra denize düştü. Kalkıştan 4 dakika sonra 10 bin feet’e çıkan uçak, 1 dakika içinde 250 feet’e kadar indi ve radardan kayboldu. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu açıklandı. 56 yolcudan 10’unun çocuk olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 10 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 10 Ocak 2021, 04:42 Yeni Şafak