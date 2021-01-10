Dünya Beş dakikada denize çakıldı
ASYA

5 dakikada denize çakıldı: Endonezya'da düşen uçak bulundu mu?

Beş dakikada denize çakıldı

Endonezya’da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra denize düştü. Kalkıştan 4 dakika sonra 10 bin feet’e çıkan uçak, 1 dakika içinde 250 feet’e kadar indi ve radardan kayboldu. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu açıklandı. 56 yolcudan 10’unun çocuk olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Endonezya’da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi. Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu “SJ182” sefer sayılı Boeing 737 tipi olduğu belirtilen yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti.

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Uçakla bağlantının koptuğu nokta radar görüntülerine de yansıdı.
  • Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40’ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

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Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait “JT 610” sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Söz konusu kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Türk yolcu yok

  • Türkiye’nin Endonezya Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, düşen uçakta Türk yolcunun bulunmadığını duyurdu. Kılıç, “Yolcu listesi açıklandı. Listede Türk yolcu yok. Yabancı yolcu da yok. Tamamının Endonezyalı yolcular olduğu söyleniyor” ifadelerini kullandı.
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