Dünya 500 kilometrelik firarda dinlenirken görüntülendiler
ASYA

500 kilometrelik firarda dinlenirken görüntülendiler

Çin'de nisan ayında doğal hayatı koruma parkından kaçan ve 500 kilometreden fazla yol kat ederek 7 milyon nüfuslu Kunming şehrine yaklaşan15 filin dinlenme molası verdikleri görüldü.

Haber Merkezi Diğer
500 kilometrelik firarda dinlenirken görüntülendiler
Filler yorgun düşüp dinlenirken görüntülendi.

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin kuzeye ilerleyişi sürüyor.

Rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yiyen, bir su tankındaki bütün suyu içen ve 56 hektarlık tarım alanına zarar veren yabani Asya filleri çiftçilerde ve halkta korkuya neden olurken, firari kafileden yeni görüntüler geldi.

FİLLER YORGUN DÜŞTÜ

Sputnik'te yer alan habere göre yaklaşık 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine doğru ilerleyen ve aralarında 3 yavru da olan fillerin yorgun düştükleri ve mola verdikleri görüntülendi.

Fotoğraflarda, fillerin Xinyang şehrinin yakınlarındaki bir ormanda yattıkları görülüyor.

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