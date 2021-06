500 kilometrelik firarda dinlenirken görüntülendiler

Ülkenin güney batısındaki Yunnan eyaletinde bulunan bir doğal hayatı koruma parkından kaçan 15 filin kuzeye ilerleyişi sürüyor.

Rotaları üzerindeki mısır tarlalarındaki ekinlerin tamamını yiyen, bir su tankındaki bütün suyu içen ve 56 hektarlık tarım alanına zarar veren yabani Asya filleri çiftçilerde ve halkta korkuya neden olurken, firari kafileden yeni görüntüler geldi.

REST STOP: Wild elephants took a nap before carrying on wandering through a forest in China. pic.twitter.com/IDcNF2l6Jh — CBS News (@CBSNews) June 8, 2021

FİLLER YORGUN DÜŞTÜ

Sputnik'te yer alan habere göre yaklaşık 7 milyon nüfusu bulunan Kunming şehrine doğru ilerleyen ve aralarında 3 yavru da olan fillerin yorgun düştükleri ve mola verdikleri görüntülendi.

REKLAM

Fotoğraflarda, fillerin Xinyang şehrinin yakınlarındaki bir ormanda yattıkları görülüyor.