Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya 57 idamı gülerek karşıladı
AVRUPA

57 idamı gülerek karşıladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son 2 ayda 57 kişinin idamına onay veren Mısır’ın darbeci lideri Sisi’yi Elysee Sarayı’nda ağırladı. Macron oldukça samimi havada geçen ortak basın toplantısında, “Fransa, Mısır’a yaptığı silah satışlarını insan haklarının geliştirilmesi şartına bağlamayacak. Bu Mısır’ın terörle mücadelesini sekteye uğratır” diyerek Sisi’ye tam destek verdi. Ziyarete ülkedeki muhalefetten ve insan hakları kuruluşlarından tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron ve Sisi
Macron ve Sisi

Ortadoğu’da diktatörlerle ve darbecilerle arasını iyi tutan ve ülkesinde otoriterleşme eleştirileriyle karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’da sadece son iki ayda 57 kişinin idamına onay veren darbeci lider Abdulfettah es-Sisi’yi dün başkent Paris’te Elysee Sarayı’nda sıcak bir karşılamayla ağırladı. Sisi’nin Fransa ziyaretine hem ülke içindeki muhalefetten hem de insan hakları kuruluşlarından ise tepki geldi. Darbeci Sisi’nin iki gün süreceği belirtilen Fransa ziyaretinde, Macron yönetimiyle ilişkileri geliştirecek adımlar atacağı belirtildi. Sisi ve Macron’un Doğu Akdeniz başta olmak üzere Libya, Suriye, Türkiye ve savunmada işbirliği konularını ele alacağı kaydedildi. Sisi’nin, Paris ziyaretinde Başbakan Jean Castex, Savunma Bakanı Florence Parly, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmesi bekleniyor. Sisi dün Paris’te önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü, hemen sonra Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Mısır ‘Fransa’yı boykot edin’ diyen alimi tutukladı
DÜNYA
Mısır ‘Fransa’yı boykot edin’ diyen alimi tutukladı

ÇİFTE STANDART GÖSTERİSİ

Macron ile Sisi Elysee Sarayı girişinde sıcak görüntüler verdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Macron, “Fransa, Mısır’a yaptığı silah satışlarını insan haklarının geliştirilmesi şartına bağlamayacak. Bu Mısır’ın terörle mücadelesini sekteye uğratır. Bunu yapmayacağız. Diyalog, boykottan iyidir. Bunu yaparsak Mısır daha savunmasız hale gelir” sözleriyle insan haklarına ilişkin çifte standartlı siyasetini bir kez daha gösterdi.

Macron ve Sisi

PROVOKATİF VE MÜDAHALECİ AÇIKLAMA

İkilinin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz konusu da gündeme geldi. Macron, Doğu Akdeniz meselesinde provokatif, taraflı ve müdahaleci tutumunu, “Doğu Akdeniz’deki devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyoruz. Doğu Akdeniz ülkelerinin denizlerdeki egemenliğini korumak istiyoruz” ifadeleriyle bir kez daha gösterdi. Fransa geçen hafta, Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortak tatbikatına gözlemci statüsünde ilk kez katılmıştı.

DARBECİLERLE ARASI İYİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un özellikle Ortadoğu’da darbeci liderlerle yakın ilişkiye sahip olduğu biliniyor. Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Libya’da darbeci terörist Hafter ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın infaz emrini verdiği belirtilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la samimi ilişkiye sahip.

2 AYDA 57 İDAM

  • Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Mısır’da darbeci Sisi rejiminin son iki ay içerisinde 57 kişiyi idam ettiğini açıklamıştı. Bu sayı, 32 kişinin idam edildiği 2019’un neredeyse iki katı. UAF’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, “Mısırlı yetkililer son aylarda korkunç infaz dalgası başlattı” yorumunu yapmıştı.

Macron: Mısır’a silah satışını insan hakları ihlallerine bağlayarak engellemek terörle mücadelesini zayıflatır
DÜNYA
Macron: Mısır’a silah satışını insan hakları ihlallerine bağlayarak engellemek terörle mücadelesini zayıflatır
Abone Ol Google News
İlk aşı 25 Aralık’ta

İlk aşı 25 Aralık’ta

​Türkiye kendi testlerinden geçirecek.
Cephede kaçtılar canlıbomba gönderecekler

Cephede kaçtılar canlı
bomba gönderecekler

​PYD-Ermeni taburu sivillere yönelik eylem planlıyor.
Tribünden izleyemeyiz

Tribünden izleyemeyiz

Emperyalist yayılmaya izin vermeyeceğiz.
Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

Çin’e ihracat treni tam yol ilerliyor

​Bugün Türkiye'den çıkış yapacak.
Fahrizade'yi<br>yapay zeka öldürdü

Fahrizade'yi
yapay zeka öldürdü

İran'daki suikastta yeni senaryo.
57 idamı<br>gülerek karşıladı

57 idamı
gülerek karşıladı

​Macron Sisi'ye tam destek verdi.

Uzay yatırımlarına dev teşvik

Uzay yatırımlarına dev teşvik

​Yerli savunma sanayi örnek oldu.

Trabzonspor'un <br>serisi bozuldu

Trabzonspor'un
serisi bozuldu

​2 haftadır kazanan Trabzonspor evinde Sivasspor'la berabere kaldı.

Zillet ittifakının<br>adayı belli oldu

Zillet ittifakının
adayı belli oldu

​MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
Türkiye korkusu <br>böyle bir şey

Türkiye korkusu
böyle bir şey

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı.
Denetimler <br>tavizsiz yapılacak

Denetimler
tavizsiz yapılacak

Bakan Soylu'dan, 81 il valisine koronavirüs talimatı.
Efsane geri göndü!

Efsane geri göndü!

​Selçuk Bayraktar'dan 'Mini İHA' müjdesi.
9 köye karantina

9 köye karantina

Köylere giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Ay-Yıldızlılar<br>güzel kura çekti

Ay-Yıldızlılar
güzel kura çekti

Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.