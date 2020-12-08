57 idamı gülerek karşıladı

Ortadoğu’da diktatörlerle ve darbecilerle arasını iyi tutan ve ülkesinde otoriterleşme eleştirileriyle karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır’da sadece son iki ayda 57 kişinin idamına onay veren darbeci lider Abdulfettah es-Sisi’yi dün başkent Paris’te Elysee Sarayı’nda sıcak bir karşılamayla ağırladı. Sisi’nin Fransa ziyaretine hem ülke içindeki muhalefetten hem de insan hakları kuruluşlarından ise tepki geldi. Darbeci Sisi’nin iki gün süreceği belirtilen Fransa ziyaretinde, Macron yönetimiyle ilişkileri geliştirecek adımlar atacağı belirtildi. Sisi ve Macron’un Doğu Akdeniz başta olmak üzere Libya, Suriye, Türkiye ve savunmada işbirliği konularını ele alacağı kaydedildi. Sisi’nin, Paris ziyaretinde Başbakan Jean Castex, Savunma Bakanı Florence Parly, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmesi bekleniyor. Sisi dün Paris’te önce Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü, hemen sonra Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

REKLAM

DÜNYA Mısır ‘Fransa’yı boykot edin’ diyen alimi tutukladı

ÇİFTE STANDART GÖSTERİSİ

Macron ile Sisi Elysee Sarayı girişinde sıcak görüntüler verdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında Macron, “Fransa, Mısır’a yaptığı silah satışlarını insan haklarının geliştirilmesi şartına bağlamayacak. Bu Mısır’ın terörle mücadelesini sekteye uğratır. Bunu yapmayacağız. Diyalog, boykottan iyidir. Bunu yaparsak Mısır daha savunmasız hale gelir” sözleriyle insan haklarına ilişkin çifte standartlı siyasetini bir kez daha gösterdi.

Macron ve Sisi

PROVOKATİF VE MÜDAHALECİ AÇIKLAMA

İkilinin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz konusu da gündeme geldi. Macron, Doğu Akdeniz meselesinde provokatif, taraflı ve müdahaleci tutumunu, “Doğu Akdeniz’deki devletlerin egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyoruz. Doğu Akdeniz ülkelerinin denizlerdeki egemenliğini korumak istiyoruz” ifadeleriyle bir kez daha gösterdi. Fransa geçen hafta, Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum yönetimi ortak tatbikatına gözlemci statüsünde ilk kez katılmıştı.

REKLAM

DARBECİLERLE ARASI İYİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un özellikle Ortadoğu’da darbeci liderlerle yakın ilişkiye sahip olduğu biliniyor. Macron, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Libya’da darbeci terörist Hafter ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın infaz emrini verdiği belirtilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la samimi ilişkiye sahip.

2 AYDA 57 İDAM

Uluslararası Af Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada, Mısır’da darbeci Sisi rejiminin son iki ay içerisinde 57 kişiyi idam ettiğini açıklamıştı. Bu sayı, 32 kişinin idam edildiği 2019’un neredeyse iki katı. UAF’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunma Direktörü Philip Luther, “Mısırlı yetkililer son aylarda korkunç infaz dalgası başlattı” yorumunu yapmıştı.