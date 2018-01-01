6 bin 500 aile göç yolunda

İHH, sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği Doğu Hama’dan göç eden aileler için Kefer Lusin’de konaklama merkezi oluşturuyor.

Suriye’de terör örgütü DEAŞ ve Beşşar Esed rejiminden kaçan binlerce ailenin, İdlib’in kuzeyindeki kamplara göçleri sürüyor. Suriye’nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzey kırsalı ile İdlib’in güney kırsalı arasındaki bölgelerde yaşanan yoğun çatışmalar ve hava saldırıları, sivillerin İdlib’in kuzey kırsalındaki Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göçmesine yol açtı.

İKİNCİ DALGA

Terör örgütü DEAŞ, ekim ayında Hama’nın doğu kırsalında muhaliflerin ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki onlarca bölgeyi ele geçirdi. Hama’nın kuzeydoğu kırsalına geçen DEAŞ, bölgedeki muhaliflerle yoğun çatışmaya girdi. Binlerce aile, çatışmalar yüzünden İdlib’in güney kırsalındaki Sincar beldesi ve çevresindeki bölgelere sığındı.Rejim güçlerinin ve destekçilerinin son 10 gündür Sincar beldesi ve çevresindeki bölgeleri savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde hedef almasının ardından, ikinci göç dalgasında yaklaşık 6 bin 500 aile İdlib’in sınır bölgesindeki sığınmacı kamplarına ulaştı. Muhaliflerin kontrolündeki bölgeye göçler devam ediyor.

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120 KÖYDEN AİLELER KAÇTI

Doğu Hamalı Hac Abbud, DEAŞ ile rejim yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını belirterek DEAŞ’ın bölgeyi ele geçirmesinin ardından 120 köyden binlerce ailenin çıktığını söyledi. Doğu Hamalı Muhammed El Casım, soğuk havalardan dolayı çadırlarda ısınma sorunu yaşadıklarını kaydederek “Çadır, soba, mazot, odun ve kömüre ihtiyacımız var” dedi.