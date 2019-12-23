Dünya 60 TIRlık yeni yığınak
ORTADOĞU

60 TIR’lık yeni yığınak

ABD, Suriye’nin Haseke ve Deyrizor illerindeki petrol sahalarında bulundurduğu üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden lojistik takviye göndermeye devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD konvoyu
ABD konvoyu

Önceki gece El-Valid sınır kapısı üzerinden giriş yapan konvoy Kamışlı’da görüntüledi. Deyrizor’daki petrol sahalarına giden konvoyda, pikaplar, 4x4’ler, sondaj ve petrol çıkarma çalışmalarında kullanılan malzemelerle kapalı kasalı yaklaşık 60 TIR yer aldı. Suriye’de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteren ABD, petrol sahalarını bırakmıyor. ABD, Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra YPG/PKK işgalindeki enerji sahalarını kontrol etmeye çalışmış, yüzlerce TIR’lık konvoylarla askeri ve sivil lojistik sevkiyatlar yapmıştı.

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