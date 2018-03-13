Dünya63 yıl sonra Tillerson
AMERİKA

​Tillerson en kısa süreli görev yapan ABD dışişleri bakanı oldu

63 yıl sonra Tillerson

Trump'ın görevden aldığı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 1945 yılından sonra en kısa süreli görev yapan dışişleri bakanı oldu. Tillerson, 31 Mart'ta görevi CIA Başkanı Mike Pompeo'ya devredecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump tarafndan görevinden azledilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump tarafndan görevinden azledilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getirme kararı aldı.

Bu kararla, Tillerson 1945 yılından sonra en kısa süreli görev yapan dışişleri bakanı olmuş oldu.

Trump neden kovduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rex Tillerson'u Dışişleri Bakanlığı görevinden alma kararını kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda Tillerson ile farklı düşündüklerini vurgulamıştı.

CIA Başkanı Pompeo göreve gelecek

Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'yu getireceğini açıklamıştı.

Trump kabinesinde görevden alınan ve istifa eden üst düzey yöneticiler

Müsteşarı da görevden alındı

Öte yandan, Tillerson'a ek olarak, ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisinden Sorumlu Müsteşarı Steve Goldstein'in görevine son verildi.

Goldstein, görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Benim için bir onurdu. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim." dedi.

Trump'ın kabinesinde istifa ve görevden almalar bitmedi

Trump yönetiminde 14 aylık sürede 24 üst düzey görevden alma ve istifa yaşandı.

Selefi Barack Obama'dan 20 Ocak'ta görevi devraldığından beri Donald Trump imza attığı tartışmalı kararnamelerle olduğu kadar ekibiyle yaşadığı uyuşmazlıklarla gündeme gelmişti.

Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı
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Trump Tillerson'ı neden görevden aldığını açıkladı

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