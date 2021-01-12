Dünya 64 bin Etiyopyalı çatışmalar nedeniyle Sudana sığındı
AFRİKA

64 bin Etiyopyalı çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığındı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 63 bin 904'e ulaştı. Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
Sudan'a sığınan Etiyopyalı mülteciler, barınma, gıda ve su gibi acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 63 bin 904'e ulaştı.

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 45 bin 235, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 669 sığınmacının ülkeye girdiği belirtildi.

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Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

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