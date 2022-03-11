Dünya 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı
AVRUPA

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'ın yeni yayınladığı uydu görüntülerine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki 67 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu büyük ölçüde dağılmış durumda.

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Haber Merkezi Diğer
​67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı
Rus askeri araçlarının Kiev'in 44 kilometre kuzeybatısındaki Ukrayna'nın Ozera kasabasındaki yerleşim bölgelerinde yollarda konuşlandığı görülüyor.

Maxar'ın dün yayınladığı uydu görüntülerine göre Kiev yakınlarındaki 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun büyük ölçüde dağıldığını ve yeniden konuşlandırıldığı görülüyor.

Lubyanka
Lubyanka
  • CNN'nin haberine göre dün Kiev yerel saati 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor.

Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor.

Berestyanka
Berestyanka

Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor.

Ivankiv'in güneydoğusunda 67 kilometrelik konvoyun sonu.
Ivankiv'in güneydoğusunda 67 kilometrelik konvoyun sonu.

Ivankiv'in güneydoğusunda 67 kilometrelik konvoyun sonu. Karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor
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Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

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