​67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

Maxar'ın dün yayınladığı uydu görüntülerine göre Kiev yakınlarındaki 67 kilometrelik Rus askeri konvoyunun büyük ölçüde dağıldığını ve yeniden konuşlandırıldığı görülüyor.
- CNN'nin haberine göre dün Kiev yerel saati 11.37'de çekilen uydu görüntüleri, konvoyun bazı unsurlarının Ukrayna'nın Lubyanka yakınlarındaki ormanlara ve ağaçlık alanlara "yeniden konumlandırıldığını" gösteriyor.
Antonov Hava Üssü'nün yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısındaki Lubyanka yakınlarında, Rus ordusuna ait araç ve silahların seyrek ağaçlık alanlarda siper aldığı görülüyor.
Berestyanka'da, hava üssünün 16 kilometre batısında da bir dizi yakıt kamyonu ve ağaçların yakınındaki bir alana yerleştirilmiş birden fazla roketatar görülüyor.
Ivankiv'in güneydoğusunda 67 kilometrelik konvoyun sonu. Karayolunda hala kamyonlar ve ekipman görülüyor.