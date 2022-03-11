​67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

Ekonomi

Avrupa’nın alternatif enerji rotasında Türkiye öne çıkıyor: TANAP umudu

Gaz tedarikinde Rusya’ya bağımlılığını azaltmak adına birçok alternatif plan üzerinde duran Avrupa ülkeleri için en cazip rota, Hazar Denizi’nden Türkiye’ye uzanan TANAP’ı Avrupa’ya bağlayan TAP projesi olarak görülüyor. Yılda ortalama 10,5 milyar metreküp gazın taşındığı TAP projesinde yıllık gaz tedariki 20 milyar metreküpe çıkarılabilir. Avrupa’nın planları arasında, Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması da yer alıyor.