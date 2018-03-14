7 bin çift ayakkabı ile ilginç protesto

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'de Şubat ayında bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 17 kişinin ölmesini bireysel silahlanmaya bağlayan protestocular, oldukça etkileyici bir eyleme imza attı.

Geçtiğimiz ay ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, 17 kişi ölmüş çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. ABD tarihinin en büyük okul katliamlarında biri olan saldırıdan sonra bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalar da hız kazandı.

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

Dikkati çeken eylem

Beyaz Saray önünde yapılan protesto eyleminde, olaya maruz kalan öğrencilerin ayakkabıları yerlere yerleştirildi. Oldukça etkileyici görüntülere sahne olan eylemde, protestocular ayakkabıların arasında sessizce yürüdü.

Göstericiler, bireysel silahlanma yasasına karşı çıkıyor.

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

7 bin çocuk öldürüldü, 1 çocuk daha ölmesin

"7 bin çocuk öldürüldü, 1 tane daha olmasın" yazılı pankart taşıyan göstericiler, bireysel silahlanma karşı olduklarını haykırdı.