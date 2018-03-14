Dünya7 bin çift ayakkabı ile ilginç protesto
AMERİKA

7 bin çift ayakkabı ile ilginç protesto

ABD'de geçtiğimiz Şubat ayında bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, 'bireysel silahlanma'ya karşı etkileyici bir gösteri yaptı.

Haber MerkeziDiğer
ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.
ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'de Şubat ayında bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 17 kişinin ölmesini bireysel silahlanmaya bağlayan protestocular, oldukça etkileyici bir eyleme imza attı.

Geçtiğimiz ay ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, 17 kişi ölmüş çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. ABD tarihinin en büyük okul katliamlarında biri olan saldırıdan sonra bireysel silahlanma ile ilgili tartışmalar da hız kazandı.

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

Dikkati çeken eylem

Beyaz Saray önünde yapılan protesto eyleminde, olaya maruz kalan öğrencilerin ayakkabıları yerlere yerleştirildi. Oldukça etkileyici görüntülere sahne olan eylemde, protestocular ayakkabıların arasında sessizce yürüdü.

Göstericiler, bireysel silahlanma yasasına karşı çıkıyor.

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

7 bin çocuk öldürüldü, 1 çocuk daha ölmesin

"7 bin çocuk öldürüldü, 1 tane daha olmasın" yazılı pankart taşıyan göstericiler, bireysel silahlanma karşı olduklarını haykırdı.

ABD'de Beyaz Saray'ın avlusunda 7 bin çift ayakkabı ile protesto gösterisi düzenlendi.

Messi'den Şampiyonlar Ligi'nde 'halı saha' golü
Spor

Messi'den Şampiyonlar Ligi'nde 'halı saha' golü

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Chelsea maçının 128. saniyesinde attığı golle kariyerinin en hızlı rekorunu kaydetti. Arjantinli futbolcunun attığı 'tiki taka' golü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı
Spor

Bayern Münih'in yıldızı Wagner Beşiktaş taraftarına şapka çıkardı

Bayern Münih'in Brezilyalı yıldızı Beşiktaş'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi rövanş maçından sonra siyah beyazlı tribünlerin önünden geçerek şapka çıkardı. Başarılı oyuncunun bu hareketi tribünlerden alkışlı karşılık buldu.
Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı
Spor

Alman gazeteciler Vodafone Park'ta şaşkına uğradı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'le oynadığı karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve top rakip takıma geçtiği zaman çıkarttıkları ıslık sesiyle adeta kulakları sağır etti. Alman gazeteciler yanlarında getirdikleri desibel ölçerle stadyumdaki ses seviyesinin geldiği noktayı test etti.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI