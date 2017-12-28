7 bin Filistinli işkence tehdidi altında

İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı işkence gördü. İsrail makamları,tutuklulara işkenceyi saklamayarak mahkeme salonlarında teşhir de ediyor. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, ABD’nin Kudüs kararının ardından Filistinlilere yönelik gözaltıların arttığını belirterek, “İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutukluların tamamı her türlü işkenceye maruz kaldı.” dedi. Beraberindeki heyetle Fas’ın başkenti Rabat’a gelen Karaki, Fas hükümeti koalisyon ortaklarından İlerleme ve Sosyalizm Partisinin yöneticileriyle görüştü.

TUTUKLULAR DOSYASI

Karaki, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail cezaevlerinde 400’den fazlası çocuk olmak üzere 7 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu söyledi.

İsa Karaki, serbest bırakılan bazı esirler ile yaptığı Fas ziyaretinde, Filistinli esirlerin sıkıntılarını anlatmayı ve İsrail işgal güçlerinin suçlarını gündeme getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. İlerleme ve Sosyalizm Partisi yöneticilerinden İsmail el-Alevi de Filistinli tutuklular dosyasına her düzeyden destek verilmesi gerektiğini ifade etti. İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

REKLAM

Eşkıyaya özel koruma

İsrail, Filistinli tutukluların ailelerine “ırkçı” saldırıda bulunan milletvekiline takviye koruma sağlanması kararı aldı. İsrail meclisi Knesset Koruma Biriminin, İsrail cezaevindeki Filistinli tutukluların ailelerine “ırkçı” saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan’a takviye koruma sağlanması kararı aldığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup Milletvekili Hazan, 25 Aralık’ta Gazze’den gelerek İsrail’in Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, aracın içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

REKLAM

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, işgal altındaki Batı Şeria’da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd’in idam edilmesi çağrısında bulundu. Batı Şeria’da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savunan Lieberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok.”