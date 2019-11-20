Dünya 7 milyon çocuk tutsak
AMERİKA

7 milyon çocuk tutsak

BM’nin yaptığı bir araştırma dünya çapında 7 milyondan fazla çocuğun özgürlüğünden mahrum bırakıldığına dikkat çekti. Rapor, gözaltında bulunan çocukların sayısının en yüksek olduğu ülkenin ABD olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

1 MİLYON GÖZALTINDA

lBirleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı bir araştırma dünyada 7 milyondan fazla çocuğun özgürlüğünden mahrum bırakıldığını ortaya koydu. BM Özgürlüklerinden Mahrum Bırakılan Çocuklar Üzerine Küresel Araştırma’ya göre, her yıl en az 410 bin çocuk mahkeme öncesi gözaltı sürecini cezaevlerinde geçirirken 1 milyon çocuk da gözaltında tutuluyor.

SÖZLEŞMELERE AYKIRI

lYetimhane gibi sosyal yardım kurumlarında tutulan çocukların sayısı ise 5 milyon 400 bini buluyor. Araştırmaya göre, 80 ülkenin toplamda 330 bin göçmen çocuğu göç merkezlerinde gözaltında tuttuğu da belirtiliyor. Uzmanlar, bu tablonun çocukların gözaltına alınmasına yalnızca kısa bir süreliğine ve son çare olarak başvurulmasını öngören Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna dikkat çekti.

İnsanlık dışı uygulama

  • Araştırma, göç merkezlerinde gözaltında tutulan göçmen çocukların sayısının en yüksek olduğu ülkenin ABD olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı yöneten akademisyen Manfred Nowak, ABD’de bu rakamın 100 bin olduğuna dikkat çekerek, “Ben bunu insanlık dışı bir uygulama olarak nitelendiriyorum” diye konuştu.

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