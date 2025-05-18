7 ülkeden acil çağrı: Bebek katlini durdurun

İspanya, Norveç, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta ve Slovenya liderleri, Gazze'de yaşanan insani kriz karşısında İsrail’e ateşkes çağrısı yaptı. Gazze’ye 2 Mart’tan beri insani yardımların girişine izin vermeyen ve 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlatan İsrail ordusu, son günlerde bu saldırıları genişletiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), İsrail ordusunun son iki günkü saldırılarında 45 çocuğun öldüğünü, 18 Mart’tan beri ölen çocuk sayısının ise 950’ye ulaştığını bildirdi. 7 Avrupa ülkesi tarafından Gazze'de süregelen insani krize ilişkin yayınlanan ortak açıklamada, İsrail’e bebekleri öldürmeyi durdurma çağrısı yapılarak bölgedeki "insanlık dramının artık daha fazla görmezden gelinemeyeceği" ve uluslararası toplumun acil müdahalesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Gazze'de 50 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği, yüz binlerce insanın evsiz kaldığı ve özellikle çocukların açlıkla karşı karşıya olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Eğer acil adımlar atılmazsa, binlerce kişi daha açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek" uyarısında bulunuldu. İşgal hükümetine, Gazze'ye uygulanan abluka politikasını derhal kaldırma, insani yardım girişine izin verme ve ateşkes talebi yöneltilen açıklamada ayrıca, Batı Şeria'daki Yahudi çete saldırılarının tırmanışa geçmesi ve bölgede artan şiddet olayları da kınandı.