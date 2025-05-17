Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi

13:2417/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldı.
Katil İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordunun ayrıca Han Yunus'un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda bir eve düzenlenen hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.

İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.

İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.

#Gazze Şeridi
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?