Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmakta zorluk yaşadığı bildirildi.
İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin onayladığı "Gazze'deki işgali genişletip kalıcı hale getirme" planını uygulamaya başladığını açıklamıştı.
İsrail güvenlik kabinesi, saldırı planını onaylamıştı
İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı.
İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı.
İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.