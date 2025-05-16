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Gazze'de can kaybı 53 bin 119'a çıktı

Gazze'de can kaybı 53 bin 119'a çıktı

16:1316/05/2025, Cuma
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Gazze.
Gazze.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 108 artarak 53 bin 119'a çıktı.

Soykırımcı İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde can kaybı sayısı artıyor.


Bölgede yaşayan siviller zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor.


Son 24 saatte 216 kişi daha yaralandı


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saat içinde 108 kişinin hayatını kaybettiği, 216 kişinin yaralandığı belirtildi.


Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.


Böylece İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 985’e, yaralı sayısının 8 bin 173’e yükseldiği ifade edildi.


İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 119'a, yaralı sayısının 120 bin 214'e yükseldiği kaydedildi.



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