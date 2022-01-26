​700 çocuk PKK ile DEAŞ arasında kaldı ​

Suriye’nin Haseke bölgesinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında başlayan çatışmalarda beşinci gün geride kalırken, The Guardian gazetesi, terör örgütü PKK mensuplarınca Guveryan cezaevinde tutulan en küçüğü 12 yaşında 700 çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Çocukların, PKK ve DEAŞ terör örgütleri arasındaki çatışmanın ortasında kaldığı ve durumlarının kritik olduğunu kaydetti. Haberde ölen ve yaralanan çocukların olduğu belirtilirken, ABD istihbaratına göre hareket eden ve Washington’ın temin ettiği silah ve mühimmatları kullanan PKK’lı teröristlerin “çocuklardan dolayı gerekli müdahaleyi yapamıyoruz” diyerek kendini aklamaya çalıştığı belirtildi.

YAŞANAN DRAMDA AVRUPA ÜLKELERİNİN PAYI VAR

Habere göre Çocukları Kurtarın (Save The Children) grubu yaşanan insanı dramda Avrupalı ülkelerin de payının olduğunu belirten bir çağrıda bulundu. Suriye’de 3 yıldır tutuklulara destek sağlayan grup, yaptığı açıklama ile Suriye dışında ülkelerden gelerek yakalanan kadınların ve erkek çocukların, kendi ülkelerince kabul edilmesi gerektiğini ve hükümetlerin sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

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Çocukları Kurtarın Direktörü Sonia Khush, “Bu çocukların başına gelen her şeyin sorumluluğu, Suriye’deki çocukları basitçe terk edebileceklerini düşünen yabancı hükümetlere ait. Ölümler ve yaralanmalar bu hükümetlerin onları eve götürmeyi reddetmesiyle doğrudan bağlantılıdır” ifadelerini kullandı. Rakka ve Deyri Zor’da çocuklar için kamplar kurduklarını belirten Direktör, sonrasında PKK’lıların çocukları hapishaneye taşındığını kaydetti.

DÜNYA Haseke'deki DEAŞ'lıları PKK ve ABD'nin kaçırdığı iddia edildi