80 bin kişiyle ilk Cuma: İşte Aksa ruhu

İsrail'in çıkardığı zorluklara ve engellemelere rağmen yaklaşık 80 bin Filistinli, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazı burada eda etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 80 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Cuma namazının ardından İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.





İSLAM ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri cuma hutbesinde, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Aksa'ya akın edenlerden övgüyle söz ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu mübarek yürüyüşünüz, Aksa'ya göz dikenlere onun bölünemeyeceği, sadece Müslümanlara ait olduğu, üzerinde pazarlık yapılmasına izin verilmeyeceği ve toprağının zerresinden vazgeçilemeyeceği mesajını veriyor." Mescid-i Aksa'ya gelinmesi çağrısını yineleyen Sabri, "Yasak durumlarında Aksa'ya gelmek için yola çıkan Müslüman ulaştığı yerde namazını kılarsa kendisine Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın sevabı verilir." dedi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi, "Bazı Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında sessiz kalmasını, bazılarının ise kınama açıklamalarıyla yetinmesini" eleştirdi.





SAĞLIK EKİPLERİNE İZİN VERMEDİLER

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak buralarda konuşlandı. İsrail güçleri sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermedi ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdı.





GİRİŞLERE İZİN VERMEDİLER

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 50 yaş altı kadınların ve 55 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermedi. İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, Ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Nablus kentinden gelen Filistinli Sadık Feyl (71), "Manyetik kartım (elektronik güvenlik kartı) olmadığı bahanesiyle beni geri gönderdiler. Bu yaşta benden izin belgesi isteniyor. Bu, Ramazan ayında Kudüs'e girmemin engellendiği ilk yıl. Tokat yemiş gibiyim." ifadelerini kullandı.





TERAVIHLERDE BOŞ KALMADI

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 70 bin Filistinli akşam ve teravih namazlarını Mescid-i Aksa'da eda etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail'in kısıtlamalarına rağmen binlerce kişi akşam ve teravih namazları için camiye girdi.



