81 ilin kalbi Mehmetçik'le

İş dünyasından Mehmetçik'e destek yağdı. Dün 81 ilin işçisinden işverenine kadar oda ve birlikleriyle topyekün Mehmetçik'in gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda sonuna kadar askerin yanında olduğunu açıkladı.

İSTANBUL'DAN TAM DESTEK

İTO, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıkladı.

İstanbul iş dünyasını temsilen ortak açıklamayı okuyan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye'nin iş dünyasındaki bütün paydaşları olarak, işvereni, çalışanı, esnafı olarak, dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz" şeklinde konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, harekatta sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğini belirterek, Türk ordusunun, bu özverili tutumunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında gösterdiğini hatırlattı.

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GÜN MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

ATO Başkanı Gürsel Baran Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirirken uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığını belirterek, "Devletimizin aldığı kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez" ifadelerini kullandı. İş dünyasının birlik ve beraberlik içinde en güzel cevabı vereceğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti: "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Özellikle provokasyonlara karşı dikkatli olunmalı."

İHRACATÇI DÜNYAYA HAREKATI ANLATACAK

TİM Başkanı İsmail Gülle Şanlıurfa Akçakale'den askerlere destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelesine destek olmak ve askerlere moral vermek amacıyla Şanlıurfa'yı ve harekatın başladığı bölgeye sınırı bulunan Akçakale'yi ziyaret etti. TİM Başkanı İsmail Gülle de, kendileriyle iş yapan yabancı iş insanlarının Barış Pınarı Harekatı konusunda doğru bilgilendirilmesi adına yoğun çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Bilhassa batılı iş çevrelerinde Türkiye'nin yürüttüğü haklı mücadeleyi de güçlü bir şekilde anlatarak, kimi uluslararası çevrelerce yürütülen kara propagandanın, operasyon sürecinde şanlı ordumuza, devletimize ve milletimize leke sürmesini engellemeye kararlıyız" açıklamasında bulundu. Gülle, "Bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit edenler Türkiye'nin, Suriye'deki krizin başından beri 3,5 milyon mülteciye kucak açtığını, insanlara, barınak, yemek, istihdam sağladığını, sağlık hizmetlerini seferber ettiğini; evlerinden uzaklaştırılan mülteci kardeşlerimizin tekrar evlerine dönebilmeleri adına, kahraman askeriyle canını siper ettiğini akıllarından çıkartmamalılar" dedi.