Dünya 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

  • "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Abone Ol Google News
ABD ölümüne uçuyor

ABD ölümüne uçuyor

​Dünya koronavirüsle mücadele ederken şoke eden görüntü.
Başvuru yapın!

Başvuru yapın!

​Doğal gaz dağıtıcılarından iş yeri sahiplerine çağrı.
Şehirdenköye kaçış başladı

Şehirden
köye kaçış başladı

Ünlü isimler bile o bölgede yer bakıyor.
Cezadan<br> böyle kurtuldu

Cezadan
böyle kurtuldu

​19 yaşındaki genç polise anında belgesini çıkardı.
Ölüm riski ile<br>karşı karşıyalar!

Ölüm riski ile
karşı karşıyalar!

​​Kalp krizi geçirenler salgın korkusu ile hastaneye gitmiyor.
İçim yanıyor,<br>dışım donuyordu

İçim yanıyor,
dışım donuyordu

​Koronavirüsü yenen Havva Er, hastalık sürecini anlattı.
Vahşi cinayetin <br>sırrı çözüldü

Vahşi cinayetin
sırrı çözüldü

​Uzuv parçaları ayrı ayrı yerlerde bulunmuştu.
Çin değil<br>Avrupa bulaştırdı

Çin değil
Avrupa bulaştırdı

​ABD'de çarpıcı koronavirüs iddiası ortalığı karıştırdı.
Türk hekimler başardı

Türk hekimler başardı

Resmen açıklandı: Koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
17 milyon<br>kişi ölebilir

17 milyon
kişi ölebilir

​Gündeme bomba gibi düşen araştırma.
Umut verici haber

Umut verici haber

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 330 bini aştı.
Lanet virüs

Lanet virüs

​Alçaklar, Türkiye koronavirüs ile mücadeleye kilitlenmişken saldırdı.
Trump ile DSÖ gerilimi yükseliyor

Trump ile DSÖ gerilimi yükseliyor

Ceset torbası istiyorsanız, virüsü siyasete alet etmeye devam edin.
Özel hastaneler de ücret alamayacak

Özel hastaneler de ücret alamayacak

​Pandemi hastaları ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.
Dünya virüsü<br>böyle izliyor

Dünya virüsü
böyle izliyor

​Sağlık Bakanlığı artık koronavirüs hastalarını bu yöntem ile takip edecek.
O mektup<br>karşılıksız kalmadı

O mektup
karşılıksız kalmadı

Minnettarız, her zaman bu desteği hatırlayacağız.
ABD'de<br>ölü sayısı gizleniyor

ABD'de
ölü sayısı gizleniyor

​Bazı ölümler test yetersizliği nedeniyle kayıtlara geçemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.