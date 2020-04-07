9 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
- "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q4P970lFGF
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/q4P970lFGF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2020