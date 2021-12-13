Dünya 900 çalışanını Zoom üzerinden kovmuştu ABDli CEO tası tarağı toplayıp izne çıkarıldı
AMERİKA

900 çalışanını Zoom üzerinden kovmuştu: ABD'li CEO tası tarağı toplayıp izne çıkarıldı

Yüzlerce çalışanını işten çıkarmak için Zoom toplantısını uygun bulan Better.com firmasının CEO'su

Vishal Garg tepileri beraberinde getirmişti. Yaşanan skandalın ardından üst düzey isimlerin de tepki olarak istifasını verdiği şirkette CEO Garg'ın apar topar izne ayrıldığı açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
900 çalışanını Zoom üzerinden kovmuştu: ABDli CEO tası tarağı toplayıp izne çıkarıldı
CEO Vishal Garg

ABD'de internet üzerinden ev kredisi veren Better.com şirketinde 'günde yalnızca 2 saat çalışmalarını' gerekçe göstererek 900 çalışanı video konferans uygulaması Zoom üzerinden kovan, ardından da özür dileyen CEO Vishal Garg için işler hiç de iyi gitmiyor. Çalışanların "Bu Zoom aramasını aldıysanız şanssızsınız" denilerek kovulmasının ardından üst düzey isimlerin de tepki olarak istifasını verdiği şirkette CEO Garg'ın apar topar izne ayrıldığı açıklandı.

"Olumlu bir ortam oluşturulabilir"

Geri kalan çalışanların da işten birdenbire çıkarılma korkusu yaşadığı şirketin geçen cuma günü alt kademelere yolladığı e-postada 'yaşanan talihsiz olaylara' değinildi. Bir süre görevinin başında olmayacak Garg'ın yerine CFO Kevin Ryan bakacak. Tarafsız üçüncü bir tarafın liderlik değerlendirmesi yapacağını duyuran şirket, değerlendirmenin sonuçları sayesinde 'uzun vadeli sürdürülebilir ve olumlu bir ortam oluşturulabileceğinin' altını çizdi.

Dünya 900 çalışanını zoom üzerinden 3 dakikada kovan patronu konuşuyor
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ABD ve Hindistan'da internet üzerinden mortgage kredisi veren Better.com şirketi, bir Zoom toplantısıyla 900 çalışanını birden işten çıkardı.
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Şirketin yaklaşık yüzde 15'inin kovulduğu haberini son dakikada planlanan ve üç dakika süren toplantıda soğukkanlılıkla duyuran CEO Vishal Garg'a sosyal medyadan tepki yağdı.
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ABD’de yayın yapan Better.com adlı bir internet sitesinin sahibi Visal Garg çalışanlarını işten çıkarma yöntemi ile eleştirilerin hedefi oldu.
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Garg, 900 çalışanı ile bir zoom görüşmesi gerçekleştirdi.
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Geniş katılımla yapılan görüşmede Garg’ın söyledikleri çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı.
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Garg, “Bu zoom görüşmedeyseniz şanssız grubun içindesinizdir ve işten çıkarıldınız” dedi.
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Grag’ın başvurduğu yöntem sosyal medyaya taşındı.
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Yeni yıl öncesi böyle bir işten çıkarma yapan ABD’li patron bu kez sosyal medyanın hedefi oldu.
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Çalışanlara işten çıkarıldıklarını söyledikten sonra ise “Haberlerin farklı olmasını isterdim, keşke büyüyor olsaydık” ifadelerini kullanan Visal Garg, 900 çalışanın işten çıkarılmasının gerekçesini ise performans, üretkenlik ve piyasadaki değişim olduğunu ifade etti.
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900 çalışanını 3 dakikada kovdu
Dünya 900 çalışanını zoom üzerinden 3 dakikada kovan patronu konuşuyor
İnternet üzerinden mortgage kredisi veren Better.com şirketi, üç dakika süren bir Zoom toplantısında 900 çalışanı birden işten çıkardı. Görüntüler sosyal medyada viral olurken, CEO Vishal Garg'a tepki yağdı.


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