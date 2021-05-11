AA'nın Orta Doğu Editörü İsrail polisinin saldırısına uğradı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da teraviz namazından çıkan cemaate plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırdı.
Saldırı sırasında TRT Haber'de canlı yayınında olan AA muhabiri Turgut Alp Boyraz'a Aslanlı Kapı'dan çıkışı sırasında 2 plastik mermi isabet etti.
Saldırı hakkında yorumlarda bulunan Boyraz, elindeki kamerayı gören İsrail polisinin direkt bacağına ateş ettiğini ifade etti.
Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktaran Boyraz, ardından yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı.
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İKİ GÜN ÖNCE DE YARALANMIŞTI
Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı.
Boyraz, iki gün öncede İsrail polisinin saldırıları sonucu yine plastik mermilerle yaralanmıştı.