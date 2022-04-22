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Dünya AB ile ABD arasındaki Rusya ve Çin konulu istişareler tamamlandı
AVRUPA

AB ile ABD arasındaki Rusya ve Çin konulu istişareler tamamlandı

Avrupa Birliği ile ABD, Rusya'ya uygulanan yaptırımları delmemesi ve bu ülkeye destek vermemesi için Çin'e yaptıkları çağrıları tekrarladı. Öte yandan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, "ABD ile Avrupa'nın birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini aktaran Sherman, "Ümit ederim Çin, Rusya-Ukrayna krizinden doğru dersleri çıkarır, ABD ile müttefikleri ve ortaklarının bölünemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​AB ile ABD arasındaki Rusya ve Çin konulu istişareler tamamlandı
Arşiv

AB ile ABD arasında Brüksel'de istişare toplantıları düzenlendi. İki gün süren toplantılara, AB tarafında Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, ABD tarafında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık etti.

İstişarelerin bitiminde yayımlanan ortak bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kınandı ve AB ülkeleriyle ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarla verilen karşılıktaki birlikteliğinden övgüyle bahsedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediği belirtilen bildiride, bu tür suçların cezasız kalmayacağı, sorumluların hesap vermesi için AB ile ABD'nin birlikte çalıştığı aktarıldı. Bildiride, Ukrayna'ya insani, askeri, mali desteğin devam edeceği kaydedildi.

AB ve ABD heyetlerinin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası küresel gıda güvenliğinde ortaya çıkan sıkıntıları ele aldığı belirtilerek, uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliği içinde koordineli çabaların önemi vurgulandı.

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İstişareler sırasında AB-ABD arasında Çin konulu diyalog sürecinin üçüncü toplantısı da düzenlendi.

Bildiride, "Taraflar, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara zarar vermemesi, yaptırımların etrafından dolanmaması, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına herhangi bir şekilde destek sağlamaması için Çin'e çağrı yapmayı sürdürecektir. Bu tür bir desteğin Çin ile ilişkilerimizde sonuçlarının olacağı teyit edilmiştir." ifadesi yer aldı.

"ÇİN DÜZENİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wendy Sherman, Çin'in on yıllardır kural temelli uluslararası düzenden fayda elde ettiğini, şimdi ise Rusya'ya destek vermek de dahil çeşitli eylemlerle bu düzeni baltalamaya çalıştığını söyledi.

Rusya'nın dezenformasyon yaptığını belirten, Çin'i de bu dezenformasyonda Rusya'yı desteklemekle suçlayan Sherman, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Sherman, Çin'in aynı zamanda ticareti kullanarak endişe verici eylemlerde bulunduğunu ifade ederek, "AB'nin Çin'e karşı yaklaşımıyla kendi yaklaşımımız arasında ciddi uyum görüyoruz. Hiçbirimiz Çin'i baskılama veya büyümesini engelleme arayışında değiliz. Ancak Çin dahil tüm ülkeler aynı kurallar içinde eşit şartlarda rekabet edebilmelidir." dedi.

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Sherman, Rusya'nın stratejik olmayan taktik nükleer silah kullanması ihtimali hakkındaki soru üzerine "Türü ne olursa olsun nükleer silah kullanımı gerginliği tırmandırır ve doğası gereği stratejiktir. ABD yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu tür bir silah kullanmaya karar vermesi halinde bunun ağır sonuçları olacağını daha önce vurguladı. Bu tür bir silahın kullanımının dünyayı ciddi şekilde değiştireceğine şüphe yoktur." diye konuştu.

ABD ile Avrupa'nın birlikte hareket etmeyi sürdüreceğini aktaran Sherman, "Ümit ederim Çin, Rusya-Ukrayna krizinden doğru dersleri çıkarır, ABD ile müttefikleri ve ortaklarının bölünemeyeceğini anlar." ifadesini kullandı.

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