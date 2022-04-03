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Dünya Çinden ABye çağrı ABDden bağımsız hareket edin
AVRUPA

Çin'den AB'ye çağrı: ABD’den bağımsız hareket edin

AB ile Çin arasında 2 yıl sonra ilk kez düzenlenen liderler zirvesinde gündem Ukrayna’nın işgaliydi. AB, Pekin’den Rusya ile arasına mesafe koymasını talep etti. Çin devlet televizyonu CCTV’ye göre ise Pekin, AB’ye “ABD’den bağımsız hareket etmesi” yönündeki beklentisini iletti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinden ABye çağrı: ABD’den bağımsız hareket edin
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Avrupa Birliği ile Çin arasında iki yıl sonra ilk kez düzenlenen liderler zirvesine Rusya’nın Ukrayna işgali ve bunun Avrupa ile Çin arasındaki olası etkileri damgasını vurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, zirve kapsamında önce Çin Başbakanı Li Kıçiang, daha sonra da Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Şi Cinping-Ursula von der Leyen
Şi Cinping-Ursula von der Leyen

Videokonferans yoluyla gerçekleşen zirvede AB liderleri, Pekin yönetiminden Ukrayna’ya destek vermesini ve Rusya’ya mesafe koymasını talep etti. Çinli yetkililer ise Ukrayna’da barışın sağlanmasına destek olmak için ‘kendi bildiği yolda’ çaba göstereceğini ifade etti.

Çin devlet televizyonu CCTV’ye göre ise Çin tarafı, görüşmede AB’ye ‘ABD’den bağımsız’ hareket etmesi yönündeki beklentisini iletti. Devlet Başkanı Cinping’in, AB’den Çin ile görüşlerini ABD’den bağımsız bir şekilde oluşturmasını beklediklerini aktardığı belirtildi.

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Zirve öncesinde açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan ise Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırım politikalarını eleştirdi. Soğuk Savaş yaklaşımlarına direnilmesi gerektiğini söyleyen sözcü, Çin’in sorunlara yaptırımlar yoluyla çözüm bulunması arayışına karşı olduğunu, taraf tutmaya zorlanmayı da reddettiklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi Çin, Batı’nın eleştirilerine rağmen bugüne kadar Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamayarak Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta taraf olmayacağını ifade ediyor.

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