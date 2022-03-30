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Dünya Çinden kritik açıklama Rusya ile ortaklığımız sınırsız
ASYA

Çin'den kritik açıklama: Rusya ile ortaklığımız sınırsız

Ukrayna'daki savaştan sonra ilk defa Çin'e giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov burada kritik bir görüşmeye imza attı. İki ülkenin bakanları arasında yapılan görüşme sonrası gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Çinden kritik açıklama: Rusya ile ortaklığımız sınırsız
Foto: Arşiv.

Çin'in Afganistan konulu iki günlük toplantılara ev sahipliği yapacağı toplantı için doğu Çin eyaleti Anhui'de Lavrov'u ağırlıyor. Toplantının konusu Afganistan olsa da görüşmenin öncesinde ve sonrasında gelen açıklamalar Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

  • Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeler sırasında her iki tarafın işbirliğini derinleştirme ve küresel meseleler hakkında 'tek bir sesle' konuşma konusunda anlaştığı duyuruldu. 'Bakanlar, Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundular' denilen açıklamada her iki tarafın da işgalin ardından uygulanan Batı yaptırımlarının 'ters etki yaratma olasılığına' dikkat çektiğinin altı çizildi.

Rusya Kiev’de akaryakıt deposunu bombaladı
OYNAT 00:26
Rusya Kiev’de akaryakıt deposunu bombaladı
Rusya-Ukrayna savaşı bir ayı geride bıraktı. Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan bir akaryakıt deposunu bombaladı.

'ÇİN-RUSYA İŞBİRLİĞİNDE SINIR YOK'

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin-Rusya işbirliğinde sınır yok, barışı sağlama, güvenliği koruma ve hegemonyaya karşı çıkma çabalarımızda sınır yok" dedi. Sözcü, "Çin-Rusya ilişkileri bağlantısız, çatışmasız ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor" dedi.

Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
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Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramovich de katıldı.
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Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturması dikkat çekti.
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ZEHİRLENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.
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İstanbuldaki barış görüşmesinde Roman Abramovich detayı<br><br>Abramovich ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.
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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ<br>Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basına yaptığı açıklamada Abramovich'in Türkiye'deki görüşmelerde bulunduğunu doğrularken, heyetin resmi bir üyesi olmadığını da belirtti.
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'Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasında belirli temasların sağlanmasına yardımcı oluyor. Heyetin resmi bir üyesi değil. Ama yine de o bizim tarafımızda İstanbul'daki müzakerelerde yer alıyor. İki taraf arasında temas kurabilmek için her iki taraftan da onay almanız gerekiyor. Abramoviç’in durumunda her iki taraftan da onay var.' şeklinde konuştu.
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Peskov; 'Barış görüşmelerinin umut vadedip vadetmediğini bugün ya da yarın göreceğiz' dedi.
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
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Dolmabahçe'de Roman Abramovich detayı
Rusya ile Ukrayna arasında Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir isim de yer aldı. Zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de görüşmeye katıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, 'Abramoviç, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde yer alıyor, ancak Rusya heyetinin üyesi değil' dedi.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİNE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ'

Lavrov, dünyanın 'uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçtiğini' söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'Sizinle ve sempatizanlarımızla birlikte çok kutuplu, adil, demokratik bir dünya düzenine doğru ilerleyeceğiz.'

Ukraynalı Alyona'dan erkek çocuğuna isim önerisi: Tabii ki Bayraktar
OYNAT 00:24
Ukraynalı Alyona'dan erkek çocuğuna isim önerisi: Tabii ki Bayraktar
Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna savunmasında gösterdiği üstün başarı, Ukraynalıların Türkiye'ye olan sevgisini de artırdı.

Bir Türk ile evli olan ve İstanbul'da yaşayan Alyona'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu. Alyona, Ukraynalıların kendi arasındaki esprilerinde oğullarına isim önerisi sorduklarında, 'tabii ki Bayraktar' dediklerini ifade etti.

ABD'DEN ÇİN'E 'RUSYA' TEHDİDİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya gelmişti. Yedi saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin Çin’e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" demişti. Görüşmede Sullivan’ın Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir
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Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Brovari'de düzenlenen gazeteciler turu kapsamında uluslararası basın, 13 Mart'ta Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonucu yıkılan soğutma deposunda çekimler yaptı.
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Brovari Belediyesi Başkanı İgor Saposhka, burada değerlendirmelerde bulunarak ağırlıklı olarak balık ve tavuk eti ile meyvelerin depolandığı lojistik merkeze 13 Mart'ta hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.
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Saposhka, \"Hava saldırı sonucu depodaki 50 bin ton gıda yok oldu.\" dedi.<br><br>Bugüne kadar dumanların yükseldiği ve yangının sürdüğü olay yerinde, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının devam ettiğini aktaran Saposhka, bölgede bir ekolojik felaketin yaşanmaması için 50 bin ton gıdanın kalıntılarını temizleyerek ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.
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Lojistik merkezin yetkilileri de yaptıkları açıklamada, bozulan gıdalardan gelen kokunun havaya karıştığını, patlama sonucu gıda parçalarının çürüdüğünü ve havanın ısınmasıyla bunların daha sonra yağmur yoluyla tüm bölgede ekolojik felakete yol açabileceğini belirterek temizlik çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.
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Basın mensupları, gezi kapsamında Brovari'de bulunan insanı yardım merkezleri ile Rusya'nın hava saldırıları sonucu yıkılan yapıları ziyaret ediyor.
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Ukrayna'da Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez böyle görüntülendi.
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Rus saldırısında yıkılan lojistik merkez ekolojik felakete yol açabilir
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın Brovari şehrinde, 13 Mart'ta Rus hava saldırısında yıkılan 50 bin ton gıdanın depolandığı lojistik merkez uluslararası basın tarafından görüntülendi.

RUSYA’NIN ÇİN’DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınında ABD’li yetkililerin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verilmiş, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğu öne sürülmüştü. ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu iddia etmişti.

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