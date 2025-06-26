AB liderleri Ukrayna'ya desteklerini yineledi: Macaristan tek destek vermeyen ülke

Avrupa Birliği Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de devam eden AB Zirvesinde Macaristan hariç tüm üye ülkeler Ukrayna'ya her türlü destek konusunda taahhütlerini yineledi. AB Liderleri, "Tam, koşulsuz ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz." İfadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Macaristan hariç tamamı, Ukrayna'ya her türlü destek konusunda taahhütlerini yineledi.
Brüksel'de devam eden AB Zirvesinin Ukrayna oturumundan çıkan sonuçlar, paylaşıldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oturuma video konferans yoluyla bağlanarak liderlerle görüş alışverişinde bulundu.
Ardından AB liderleri bu kez de Ukrayna'nın üyeliğine ve bu ülkeye askeri destek verilmesine karşı tavrıyla bilinen Macaristan hariç tüm ülkelerin desteğiyle Ukrayna konusundaki sonuçları kabul etti.
Buna göre AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve AB üyeliğine verdikleri destek ile müzakere masasına güçlü bir pozisyonda oturması için gerekli askeri desteği sürdürmekte mutabık kaldı.
"Koşulsuz ve derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz"
AB liderleri bunu sağlamak için Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketini kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi.
Bildiride ayrıca, AB'nin bu sene içinde Ukrayna'ya toplam 30,6 milyar avro sağlayacağı kaydedildi.