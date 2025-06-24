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AB, ateşkes üzerine İran'a 'diplomatik sürece katılma' çağrısı yaptı

AB, ateşkes üzerine İran'a 'diplomatik sürece katılma' çağrısı yaptı

13:5024/06/2025, Salı
AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'a diplomatik sürece katılma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin duyurduğu İsrail-İran ateşkesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Avrupa, Başkan Trump'ın ateşkes ilanını memnuniyetle karşılıyor."
ifadesini kullanan von der Leyen, şöyle devam etti:
"Bu, gerginlik içindeki bir bölgede istikrarı yeniden sağlamak için önemli bir adım. Bu, bizim ortak önceliğimiz olmalı."
Von der Leyen, krizin ancak müzakere masasında çözülebileceğini vurgulayarak
"İran'ı güvenilir bir diplomatik sürece ciddi bir şekilde katılmaya çağırıyoruz."
mesajını verdi.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, bin 272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

22 Haziran da ABD, İran'da üç nükleer tesisi hedef aldı. Ardından Trump, dün gece saatlerinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.



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