Dünya AB, Rusyaya karşı ilk yaptırım paketi teklifinin içeriğini açıkladı
AVRUPA

AB, Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketi teklifinin içeriğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya'nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını, ayrılıkçı bölgelerle ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi. İlk paketin içeriğinde Rus yetkililerin, Rus ordusunu finanse eden bankaların, Rusya'nın AB mali piyasalarına erişiminin, ayrılıkçı bölgelerle ticaretin hedef alınmasına yönelik teklifler bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
AB, Rusyaya karşı ilk yaptırım paketi teklifinin içeriğini açıkladı
Arşiv

AB Konseyi ve AB Komisyonu, Rusya'ya karşı bugün öğleden sonra alınması beklenen ilk yaptırım paketi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının yasa dışı ve kabul edilemez olduğu, uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

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Bugün öğleden sonra düzenlenecek gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ilk yaptırım paketinin resmen sunulacağı belirtilen açıklamada, daha sonra pakete gecikmeden son halinin verileceği aktarıldı.

AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin içeriğindeki öneriler "Rusya'nın yasa dışı kararlarını alanların, Rus ordusu ve ayrılıkçı bölgelerdeki operasyonları finanse eden bankaların, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan politikaların finansmanını sınırlandırmak için Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye piyasaları ile mali piyasa hizmetlerine erişim imkanlarının, sorumluların yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını hissetmeleri amacıyla ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretinin" hedef alınmasını kapsıyor.

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Açıklamada, AB'nin gelişmeler ışığında daha sonraki aşamalarda ilave tedbirler almaya hazır olduğu, AB'nin Ukrayna'nın yanında durduğu vurgulandı.

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah Paris'teki açıklamasında, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının öğleden sonraki toplantısında yaptırım paketinin kapsamını belirleyeceğini, hızlı şekilde "ilk karşılığın" ne olacağına karar vereceğini söylemişti.

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