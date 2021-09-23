AB stratejik özerklik istiyor: AUKUS krizi ilişkileri kopma noktasına getirdi

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS anlaşması sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) imzacı ülkelere tepkisi sürerken, bir yandan da ABD’nin koruma kalkanından çıkmak için AB’nin her kademesinden söylemler yükselmeye başladı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Afganistan’da yaşananlar ve AUKUS anlaşmasıyla ilgili gelişmelerin, AB’de stratejik özerklik konusunu gündeme getirdiğini söyledi. AB Genel İşler Konseyinin bu seneki ilk oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyen Sefcovic, bakanların AB’nin güvenliği konusunu ele aldığını dile getirdi. AB yetkilisi, “Kabil ve AUKUS’tan sonra çıkarılacak doğal sonuç, stratejik özerkliğe daha fazla odaklanmamız gerektiğidir” ifadelerini kullandı.

DÜNYA Kavgaya AB de karıştı: AUKUS krizi sonrası gerilim büyüyor

Kavgaya Rusya da katıldı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, AUKUS’un yalnızca Pekin’i değil, Moskova’yı da hedef tahtasına koyduğunu öne sürdü. Rusya merkezli Argumenty i Fakty gazetesine verdiği demeçte Patrushev, üç ülke arasındaki anlaşmanın kaçınılmaz olarak Batılı olmayan en güçlü iki gücü kontrol altına almayı amaçlayan bir başka askeri blok olacağını söyledi. Patrushev, “ABD ve İngiltere’nin nükleer denizaltılar için Avustralya ile bir araya gelmesini sağlayacak anlaşma sadece Pekin’i değil, Moskova’yı da hedef alıyor” dedi. Rus devlet adamı, grubu “Amerikan yanlısı belirgin bir karaktere sahip askeri-politik blok” olarak tanımladı.

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DÜNYA Fransa gemileri yakıyor

Macron Modi ile anlaştı

Avustralya ile yaptığı 65 milyar dolarlık denizaltı anlaşması iptal olan Fransa bölgede yeni bir iş birliği arayışına girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü. Görüşme sonrası Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, liderler ikili ve bölgesel iş birliği konularını ele aldı. Buna göre iki lider, “Hint-Pasifik bölgesinde birlikte hareket etme” konusunda fikir birliğine vardı. Macron’un Modi’ye, “Karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde Hindistan’ın stratejik egemenliğini endüstri ve teknoloji bazında güçlendirmeye bağlı olduklarını” söylediği belirtiliyor.