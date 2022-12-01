Dünya AB Ukraynanın yeniden inşa bedelini Rusya ödemeli
AVRUPA

AB: Ukrayna'nın yeniden inşa bedelini Rusya ödemeli

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, Rusya'nın savaşı kazanamadığını ancak Ukrayna'ya sistematik olarak saldırdığını söyledi. Borrell, Avrupa'nın yeni bir güvenlik düzenine ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Çünkü Rusya güvenliğimize saldırdı. Bu toplantı bir Ukrayna'ya destek toplantısı. Burada çeşitli destekler sunulacak. Rusya'nın yaptığının savaş suçu olduğuna dair Ukrayna'nın çabalarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AB: Ukraynanın yeniden inşa bedelini Rusya ödemeli
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell, Rusya'nın savaşı kazanamadığını ancak Ukrayna'ya sistematik olarak saldırdığını söyledi.

Borrell, Avrupa'nın yeni bir güvenlik düzenine ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Çünkü Rusya güvenliğimize saldırdı. Bu toplantı bir Ukrayna'ya destek toplantısı. Burada çeşitli destekler sunulacak. Rusya'nın yaptığının savaş suçu olduğuna dair Ukrayna'nın çabalarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'da bir savaş başlattığını ifade eden Borrell, "Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi çok büyük kaynaklar gerektirecek. Bu bedeli Rusya ödemeli. Rakamlar ne olursa olsun çok yüksek olacağını biliyoruz" dedi.

''Tüm hukuki imkanları kontrol edeceğiz''

Josep Borrell, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar avrosunun bloke edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Rus oligarklarının da yaklaşık 20 milyar avrosunu dondurduk. Bu, Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılmalı. Bugün çok sayıda görüşme gerçekleştireceğim. Rusya'nın yaptıklarının bedelini ödemesi için tüm hukuki imkanları kontrol edeceğiz. Hesapların bloklanması ile el koyulması arasında fark var. Bizim teklifimiz masada."

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların olup olmayacağı sorusuna ise Borrell, "Yaptırımlar her zaman uygulanıyor. Karar almak ile uygulamak arasında fark var. Bunları uygulamak inanın kolay değil. Yeni yaptırımlar olacak ama hangileri olacağını söylemek şu an mümkün değil." yanıtını verdi.

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