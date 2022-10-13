AB ülkeleri ortak doğalgaz alacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle başlayan karşılıklı yaptırımlar, Avrupa ülkelerini enerji krizine soktu. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, kış bastırmadan önce gaz tedarikinin ortak sağlanmasında anlaşsa da gaza tavan fiyat getirme konusunda uzlaşılamıyor.

"Hızlı ve etkili bir çözüme ihtiyacımız var"

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, dönem başkanı Çekya ev sahipliğinde Prag'da bir araya geldi.

Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, "Yüksek gaz fiyatlarına odaklandık. Hızlı ve etkili bir çözüme ihtiyacımız var. Bu kolay bir konu değil. Her ülkenin farklı fikirleri, farklı koşulları, farklı kuralları ve farklı menfaatleri var." ifadesini kullandı.

"2023'e kadar ortak gaz tedariki sağlayacağız"

"Enerji, AB'de bir numaralı konu oldu." diyen Sikela, toplantıda elektrik ve gaz piyasalarına yönelik düzenlemeler ve fiyatlar gibi hassas konuları değerlendirdiklerini anlattı.

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Enerji piyasasındaki gelişmelerin ekonomiye etkileriyle mücadele etmeleri gerektiğini belirten Sikela, "Bakanlar arasında 2023'e kadar ortak gaz tedarikinde ilerlenmesi gerektiği konusunda genel bir anlaşma var." diye konuştu.

"Gaz fiyatlarındaki mevcut fiyat sistemi değiştirilmeli"

Üye ülkelerin enerjide dayanışma gösterilmesi ile enerji tasarrufu konularında da hemfikir olduklarına işaret eden Sikela, gaz fiyatlarındaki mevcut fiyat sisteminin değiştirilmesi gerektiğine karar verdiklerini vurguladı.

Sikela, AB Komisyonu'nun bu konuda gelecek yeni düzenleme tekliflerini gelecek hafta açıklayacağını anlattı.

"Bugünkü toplantının üye ülkeler arasındaki uçurumu kapatmaya yardımcı olduğuna ve ortak bir çözüme doğru ilerlediğimize kesinlikle inanıyorum." diyen Sikela, elektrik piyasasının işleyişini ve piyasanın nasıl tasarlanabileceğini de ele aldıklarını ifade etti.