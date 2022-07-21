AB üye ülkelerden doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmasını istedi​

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de "Güvenli Kış İçin Gaz Tasarrufu" başlıklı paket hakkında basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başlamasından aylar önce yüksek fiyatlara rağmen gaz arzını kasıtlı olarak düşük tuttuğunu anımsatan von der Leyen, Gazprom'un piyasayı sıkılaştırdığını ve fiyatları yukarı çektiğini ifade etti.

Birlik ülkeleri, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya verilen desteklere misilleme olarak Moskova'nın doğalgaz arzını daha da kısmasından endişe ediyor.

Brüksel, gaz depolarını kış mevsimi gelmeden doldurmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda gaz kullanımlarının belirli bir oranda azaltılması için acil durum planı hazırlandı.

AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI: GAZ KULLANIMINI YÜZDE 15 AZALTIN

Plana göre, AB ülkeleri, Rusya'nın arzı kesmesi halinde, "derin kesintiler" olmadan kış aylarını geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Komisyonu, tüm AB ülkelerine, 2016-2021 dönemindeki ortalama tüketimlerine kıyasla, gaz kullanımını ağustos ayından mart ayına kadar yüzde 15 oranında azaltmaları için "gönüllü bir hedef "önerdi.

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RUSYA BİZE ŞANTAJ YAPIYOR

Von der Leyen, hali hazırda AB üyesi 12 ülkede Rus gazının kısmen veya tamamen kesintiye uğradığına işaret ederek, "Rusya'dan gaz akışı, geçen yılın aynı döneminin 3'te1'inden daha az durumda bulunuyor. Rusya bize şantaj yapıyor, enerjiyi silah olarak kullanıyor." dedi.

AB'DEN ENERJİ ÖNLEMLERİ

AB Komisyonunun hazırladığı önlemler paketinde, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını kesmesi durumunda tüketimi azaltmayı içeren acil durum planı yer alıyor.

Planda bütün üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini son 5 yıldaki ortalamalarının yüzde 15'i oranında azaltması hedefi belirleniyor.

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması bekleniyor.

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Paketin uygulamaya girmesi için üye ülkelerin bunu onaylamaları gerekiyor.

AB'nin doğalgaz tedarikinde Rusya yüzde 40'lık paya sahip durumda. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğalgaz ithal etmişti.

AB ülkeleri savaş sonrası ortaya çıkan koşullar nedeniyle Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.