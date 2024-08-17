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Dünya

Abbas’ın kararı dünya gündeminde

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze’ye gitme kararını açıkladığı TBMM konuşması dünya basınında geniş yer aldı. AP, Washington Post ve New York Times, Abbas’ın “Hayatıma mal olsa bile” sözlerine vurgu yaptı. El Arabiyye, Şark el Avsat ve El Cezire de konuşmayı “Abbas tüm Filistin liderliğiyle Gazze’ye gitme niyetini açıkladı” şeklinde duyurdu.

04:00 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:49 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mahmud Abbas'ın tarihi konuşması Dünya'da yankılandı.
Mahmud Abbas'ın tarihi konuşması Dünya'da yankılandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda Gazze'ye gitme kararını açıkladığı tarihi konuşması, dünya basınında geniş yer aldı. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." ifadelerini kullanmıştı. Başta Amerikan olmak üzere, İngiliz, Fransız, Alman, Rus ve Çin medyası Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın "Gazze'ye gitme" ve "Müslüman liderlere kendisine katılma" çağrısında bulunmasını manşetlerine taşıdılar. Batı medyası, Abbas'ın Türk parlamentosunda konuşmasına, Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla girmesine ve ayakta alkışlanmasına işaret etti. Associated Press (AP), Washington Post (WP), New York Times (NYT) gazetesi, Filistin Devlet Başkanı'nın "hayatına mal olsa bile" Gazze'ye gideceğine dair sözlerine vurgu yapıldı. İngiliz haber ajansı Reuters da Abbas'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtildi. Fransız gazetesi Le Monde, Fransız haber kanalı BFMTV ve Fransız Liberation gazetesi ise konuşmasına geniş yer ayırdığı Abbas'ın, Gazze'den sonra "ebedi başkentimiz" olarak nitelediği Kudüs'ü de ziyaret edeceğini söylediği belirtildi. Alman medyasından Tageszeitung (TAZ), Alman haber kanalı NTV, Frankfurter Rundschau gazetesi Alman kamu yayıncısı ARD'ye bağlı Tagesschau internet sayfası da tarihi konuşmayı aktardı. Abbas'ın konuşması İtalyan basınında da yer buldu. İtalyan Rainews24 haber kanalı, Abbas'ın TBMM’deki bu açıklamasını, Orta Doğu'daki gelişmelere dair ilk haber olarak verdi. İtalyan haber ajansı ANSA da Abbas’ın Türkiye ziyaretini abonelerine aktardı.

Arap medyasından yoğun ilgi

Abbas'ın konuşması Arap medyasından da yoğun ilgi gördü. Suudi Arabistan haber ajansı SPA da konuşmayı "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımladı. Katar haber ajansı QNA, TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekti. Umman haber ajansı ONA Abbas'ın konuşmasına geniş yer vererek, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlığını kullandı. Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla verdi. Haberde, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararına ve Türkiye, Mısır ve Ürdün'e Filistin davasına yönelik desteğinden dolayı övgüde bulunduğuna değinildi. Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiyye" kanalı, Suudi Arabistan'da çıkan "Eş-Şark el-Avsat" gazetesi, Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News", Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları ve Cezayir'de çıkan "El-Bilad" gazetesi de konuşmaya geniş yer verdi. Öte yandan İsrail basını da Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına büyük yer ayırdı. İsrail basını, Abbas'ın Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığına ilişkin sözlerini manşetlerine çekti.



#Mahmud Abbas
#Gazze
#Filistin
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