Abbas’ın kararı dünya gündeminde

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda Gazze'ye gitme kararını açıkladığı tarihi konuşması, dünya basınında geniş yer aldı. Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." ifadelerini kullanmıştı. Başta Amerikan olmak üzere, İngiliz, Fransız, Alman, Rus ve Çin medyası Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın "Gazze'ye gitme" ve "Müslüman liderlere kendisine katılma" çağrısında bulunmasını manşetlerine taşıdılar. Batı medyası, Abbas'ın Türk parlamentosunda konuşmasına, Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla girmesine ve ayakta alkışlanmasına işaret etti. Associated Press (AP), Washington Post (WP), New York Times (NYT) gazetesi, Filistin Devlet Başkanı'nın "hayatına mal olsa bile" Gazze'ye gideceğine dair sözlerine vurgu yapıldı. İngiliz haber ajansı Reuters da Abbas'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtildi. Fransız gazetesi Le Monde, Fransız haber kanalı BFMTV ve Fransız Liberation gazetesi ise konuşmasına geniş yer ayırdığı Abbas'ın, Gazze'den sonra "ebedi başkentimiz" olarak nitelediği Kudüs'ü de ziyaret edeceğini söylediği belirtildi. Alman medyasından Tageszeitung (TAZ), Alman haber kanalı NTV, Frankfurter Rundschau gazetesi Alman kamu yayıncısı ARD'ye bağlı Tagesschau internet sayfası da tarihi konuşmayı aktardı. Abbas'ın konuşması İtalyan basınında da yer buldu. İtalyan Rainews24 haber kanalı, Abbas'ın TBMM’deki bu açıklamasını, Orta Doğu'daki gelişmelere dair ilk haber olarak verdi. İtalyan haber ajansı ANSA da Abbas’ın Türkiye ziyaretini abonelerine aktardı.