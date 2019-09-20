Dünya ABD 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi
AMERİKA

ABD 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

ABD 2 diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi

ABD, 2 Kübalı diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi. Birleşmiş Milletler görevli diplomatların, "diplomatik konut dokunulmazlığını kötüye kullanmak ve ABD aleyhine faaliyet yürütmekle" suçlanıyor.

Haber Merkezi AA
ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi.
ABD 2 Kübalı diplomatın ülkeden ayrılmasını istedi.

ABD, Küba'nın New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda çalışan iki diplomatının ülkeden ayrılmasını istedi.

  • ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD aleyhine faaliyet yürüttükleri tespit edilen" Küba'nın BM Temsilciliğinde görevli iki diplomatın ülkeden ayrılması talebinin Küba makamlarına iletildiği bildirildi.

Ülkeden ayrılması talep edilen görevlilerin "diplomatik konut dokunulmazlığını suistimal ettiğini" ileri süren Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD ulusal güvenliğini tehdit eden her türlü girişimi ciddiyetle ele alıyoruz ve konut dokunulmazlığını suistimal eden başka personel olup olmadığını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Ortagus, ayrıca Küba'nın New York'taki misyonunda görevli tüm personele seyahat sınırlaması getirildiğini, personelin seyahat serbestisinin BM merkezinin bulunduğu Manhattan Adası'yla sınırlandırıldığını ekledi.

Talebin salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu toplantısı öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

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