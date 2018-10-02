Dünya ABD 2 F-35in daha Martta teslim edileceğini açıkladı
AMERİKA

ABD 2 F-35'in daha Mart'ta teslim edileceğini açıkladı

ABD'li komutan Winter, Türkiye'ye F-35 Taarruz Uçağı teslimatı ile ilgili olarak "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok" dedi.

Haber Merkezi AA
F-35 savaş uçağı
F-35 savaş uçağı

F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı Direktör Yardımcısı Koramiral Mat Winter, F-35 Programı Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 Beşinci Nesil Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımına ilişkin herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "İki uçağın daha Mart 2019'da teslim edilmesini bekliyoruz. 100 uçağın teslimatında bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Rapor 90 gün içinde teslim edilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinde, Pentagon'un 90 gün içinde Türkiye ile ilgili Kongre'ye rapor sunma şartını hatırlatan Winter, "Rapor için teknik ve programa ilişkin bilgileri sağladık ve rapor 90 gün içinde teslim edilmiş olacak." dedi.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı.
  • 2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.

Hedefimiz Fırat'ın doğusu
GÜNDEM
Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedef dünyada ilk 10’a girmek
TEKNOLOJİ
Hedef dünyada ilk 10’a girmek

Ahvaz'a misilleme
DÜNYA
Ahvaz'a misilleme

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu

İki füze ışık saçarak üstümüze geliyordu
200 gün boyunca uygulanacak

200 gün boyunca uygulanacak

Demir-çelik ithalatında yüzde 25 ek mali yükümlülük getirildi.
​F-35'te flaş gelişme

​F-35'te flaş gelişme

​ABD ne zaman teslim edeceğini açıkladı.
Yaz saatinde son karar

Yaz saatinde son karar

​İleri saat uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beni de kurtardın

Beni de kurtardın

Akın Öztürk'ün büyük oyununu albay bozdu.
Ahvaz'amisilleme

Ahvaz'amisilleme

​İran, Fırat'ın doğusunu vurarak misilleme yaptı.
Ben bıraktım sen de bırak

Ben bıraktım sen de bırak

​Aday olmayacağını açıklayan CHP'li Aziz Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı.
Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Hedefimiz Fırat'ın doğusu

Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede atacağı yeni adımları açıkladı.

Filistin'dehayat durdu

Filistin'dehayat durdu

​Filistinliler ülke genelinde greve gitti.
Toplumezar acısı

Toplumezar acısı

​Endonezya'dan acı fotoğraf kareleri geliyor.
Brüksel'emahrem takip

Brüksel'emahrem takip

​FETÖ'cü yarbay, NATO Karargahı'na mahrem imamı da götürmüş.
Ekonomidestratejik ortak

Ekonomidestratejik ortak

​Almanya ile işbirliği derinleşerek devam edecek.
Koç gitmezseFener çöker

Koç gitmezseFener çöker

​Fenerbahçe ligde düşme potasına girdi.
Kızılay yaraları saracak

Kızılay yaraları saracak

Endonezya'daki afet için yardım kampanyası başlatıldı.
Trump yine şaşırttı

Trump yine şaşırttı

Beyaz Saray'da en ilginç basın toplantılarından biri yaşandı.
İçtüzük mesaisi

İçtüzük mesaisi

Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.