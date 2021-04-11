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Dünya ABD 2040 istihbarat raporu Türkiye etkin bölgesel güç
AMERİKA

​ABD 2040 istihbarat raporu: Türkiye etkin bölgesel güç

ABD 2040 istihbarat raporu: Türkiye etkin bölgesel güç

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi raporunda, Türkiye, önümüzdeki 20 yılda büyük devletlerin boşalttığı alanları dolduracak bölgesel güçler arasında gösterildi. Raporda dünyanın çok kutuplu bir sisteme doğru evrildiği ve ülkelerin koalisyonlar ile bölgesel bloklarını oluşturacağı belirtildi. İstanbul’un 2035’te de Avrupa’daki en kalabalık şehir unvanını koruyacağına vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD 2040 istihbarat raporu: Türkiye etkin bölgesel güç
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ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin yayınladığı “Küresel Eğilimler 2040 Raporu” açıklandı. 1997’den bu yana dört yılda bir hazırlanan ve bu yıl yedincisi yayımlanan raporda, gelecek 20 yıllık süreçte ABD’yi etkileyebilecek küresel stratejik gelişmelerle ilgili tahminler yer alıyor. Raporda, jeopolitik yarışın Çin ve ABD arasındaki mücadele çevresinde şekillenebileceği belirtilirken, çok kutuplu bir sistemin ortaya çıkma ihtimaline de işaret edildi. Raporda, Türkiye’nin önümüzde 20 yıllık dönemde diğer bazı devletlerle birlikte büyük güçlerin rollerini devralacak bölgesel güç konumunu güçlendireceği değerlendirmesine yer verildi.

BÜYÜK GÜÇLERİN YERİNİ ALACAKLAR

Raporda, rekabetçi bir uluslararası sistemde, Türkiye, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Nijerya ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin etkisinin ve rolünün artacağı değerlendirildi. Bölgesel güçlerin daha önce büyük güçler tarafından doldurulan bölgesel istikrar ya da nüfuz kazanma gibi rolleri elde etmek ve fırsatları değerlendirmek için harekete geçeceği belirtildi. ABD istihbarat raporuna göre bu ülkeler bölgede kendi koalisyonlarını ve bölgesel blokları güçlendirmeye çalışarak bölgesel sorunlarda agresif tutum takınırken küresel zorluklarla da beraber başa çıkmaya çalışacaklar.

İSTANBUL AVRUPA’DA BİRİNCİ SIRADA

Rapora göre, Avrupa’da nüfusu en yüksek olan şehirler sıralamasında 2035’te 18 milyon nüfusla İstanbul birinci sırada bulunurken, Paris 12 milyon ile ikinci, 10,6 ile Londra üçüncü olarak öngörülüyor. Londra’yı 7 milyon ile Madrid ve 6.2 milyon nüfus ile başkent Ankara takip ediyor. Rapordaki listenin ilk beşinde Türkiye’den iki şehir yer alıyor.

FUKUYAMA DA YÜKSELİŞE İŞARET ETTİ

‘Tarihin sonu’ tezinin sahibi ünlü ABD’li siyaset bilimci Francis Fukuyama da geçen hafta içi yayınlanan Türk SİHA’larının savaşa etkisini analiz eden makalesinde Türkiye’nin artan gücüne işaret etmişti. Türkiye’nin bölgesel dengeleri ABD, Çin veya Rusya’dan daha fazla belirlediğini belirten Fukuyama, “Küresel görünüm, askeri SİHA’lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu” değerlendirmesini yapmıştı.

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