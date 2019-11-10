ABD 6 üsse geri döndü

ABD, terör örgütü PKK/YPG’nin finansmanı için Suriye petrollerine çöktü. Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla bölgedeki 16 üs ve kamptan askerlerini çeken Pentagon, doğalgaz-petrol alanlarına çok geçmeden geri döndü. Harekâta ara verilmesiyle birlikte 6 üsse dönüş yapan ABD askerleri, Haseke, Rakka, Ayn el-Arab’da halen varlık gösteriyor. Deyrizor’daki mevcut üslerine ek olarak iki yeni üs daha inşa eden ABD ordusu, özellikle Rakka-Deyrizor hattından Haseke ve Türkiye sınırına dek, petrol bölgesinin tamamında asker barındırıyor.

Bölge haritası

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Rakka

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Haseke

DÜNYA Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri: Tüm bölgeyi yakabilir

22 NOKTA, 2 BİN ASKER

DEAŞ’a karşı operasyon bahanesiyle Suriye’deki iç savaşa 2014 Eylül’ünde aktif olarak müdahil olan ABD, bu ülkede 2015’ten itibaren üs ve askeri noktalar kurmaya hız verdi. Bölgenin işgali için DEAŞ-PKK devir teslim tiyatrosunu yöneten Pentagon, geçtiğimiz yıl Trump’ın “Askerleri çekiyorum” açıklamasına rağmen bölgedeki varlığını sürdürdü. PKK’ya 40 bin TIR’dan fazla silah, araç ve mühimmat gönderen ABD’nin, Barış Pınarı Harekâtı öncesi Suriye’de toplam 22 bölgede üssü vardı. Buralarda 2 bin civarında asker bulunduran ABD, Haseke ilinde 5, Deyrizor’da 4, Rakka’da 5, Ayn el-Arab’da 5 (Kobani), Münbiç’te ise 3 bölgede konuşlandı.

MÜNBİÇ’E DÖNÜŞ YOK

Türkiye’nin operasyonları başlayınca 16 noktadan askerlerini çekerek kendi kamplarına bomba yağdıran ABD, Türkiye sınırındaki 4 gözlem noktasını da boşaltmıştı. Buna karşın Deyrizor’daki petrol sahalarından çekilmeyen Amerika, şimdi oraya ek üsler yapmasının yanında, daha önce boşalttığı 6 üsse de geri döndü. Haseke ilinde terk ettiği tüm askeri noktalara ve Ayn el-Arab’ın güneyinde M4 karayolu üzerindeki Sırrin üssüne yeniden yerleşen Pentagon, Rakka’nın Cezre beldesindeki üssüne de geri döndü. Bunun yanında Sırrin’deki durumun belirsiz olduğu, ABD askerlerinin büyük kısmının çekildiği, kalan kısmının da çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Süreç boyunca Münbiç ilçesine ise hiç dönüş olmadı.

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Taciz sürüyor

TSK ve SMO

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu savaşçılarına terör örgütünün saldırıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlerin Barış Pınarı Harekâtı bölgesine son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. ABD ve Rusya ile varılan iki ayrı mutabakata rağmen sınır boylarında varlığını sürdüren teröristlerin temizliği için Barış Pınarı Harekâtı’nın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Bu arada Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK’ya ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Rus kargo uçaklarının sık sık inip kalktığı kentte ağır silahlar taşıyan konvoyun geçişi sırasında zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.