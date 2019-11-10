Dünya ABD 6 üsse geri döndü
BARIŞ PINARI HAREKATI

ABD 6 üsse geri döndü

ABD, Suriye’de Türkiye’ye verdiği sözü yine tutmuyor. Barış Pınarı Harekatı başlayınca 16 üs ve kamptan çıkan ABD’liler kısa sürede 6 üsse yeniden döndü. Pentagon, özellikle Rakka-Deyrizor hattından Haseke ve Türkiye sınırına dek, petrol bölgesinin tamamında asker barındırıyor. Deyrizor’da 2 yeni üs de inşa ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD, terör örgütü PKK/YPG’nin finansmanı için Suriye petrollerine çöktü. Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasıyla bölgedeki 16 üs ve kamptan askerlerini çeken Pentagon, doğalgaz-petrol alanlarına çok geçmeden geri döndü. Harekâta ara verilmesiyle birlikte 6 üsse dönüş yapan ABD askerleri, Haseke, Rakka, Ayn el-Arab’da halen varlık gösteriyor. Deyrizor’daki mevcut üslerine ek olarak iki yeni üs daha inşa eden ABD ordusu, özellikle Rakka-Deyrizor hattından Haseke ve Türkiye sınırına dek, petrol bölgesinin tamamında asker barındırıyor.

  • Bölge haritası
  • ***
  • Rakka
  • ***
  • Haseke

Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri: Tüm bölgeyi yakabilir
DÜNYA
Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri: Tüm bölgeyi yakabilir

22 NOKTA, 2 BİN ASKER

DEAŞ’a karşı operasyon bahanesiyle Suriye’deki iç savaşa 2014 Eylül’ünde aktif olarak müdahil olan ABD, bu ülkede 2015’ten itibaren üs ve askeri noktalar kurmaya hız verdi. Bölgenin işgali için DEAŞ-PKK devir teslim tiyatrosunu yöneten Pentagon, geçtiğimiz yıl Trump’ın “Askerleri çekiyorum” açıklamasına rağmen bölgedeki varlığını sürdürdü. PKK’ya 40 bin TIR’dan fazla silah, araç ve mühimmat gönderen ABD’nin, Barış Pınarı Harekâtı öncesi Suriye’de toplam 22 bölgede üssü vardı. Buralarda 2 bin civarında asker bulunduran ABD, Haseke ilinde 5, Deyrizor’da 4, Rakka’da 5, Ayn el-Arab’da 5 (Kobani), Münbiç’te ise 3 bölgede konuşlandı.

MÜNBİÇ’E DÖNÜŞ YOK

Türkiye’nin operasyonları başlayınca 16 noktadan askerlerini çekerek kendi kamplarına bomba yağdıran ABD, Türkiye sınırındaki 4 gözlem noktasını da boşaltmıştı. Buna karşın Deyrizor’daki petrol sahalarından çekilmeyen Amerika, şimdi oraya ek üsler yapmasının yanında, daha önce boşalttığı 6 üsse de geri döndü. Haseke ilinde terk ettiği tüm askeri noktalara ve Ayn el-Arab’ın güneyinde M4 karayolu üzerindeki Sırrin üssüne yeniden yerleşen Pentagon, Rakka’nın Cezre beldesindeki üssüne de geri döndü. Bunun yanında Sırrin’deki durumun belirsiz olduğu, ABD askerlerinin büyük kısmının çekildiği, kalan kısmının da çekilmesinin beklendiği öğrenildi. Süreç boyunca Münbiç ilçesine ise hiç dönüş olmadı.

Taciz sürüyor

  • TSK ve SMO
  • Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu savaşçılarına terör örgütünün saldırıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK’lı teröristlerin Barış Pınarı Harekâtı bölgesine son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. ABD ve Rusya ile varılan iki ayrı mutabakata rağmen sınır boylarında varlığını sürdüren teröristlerin temizliği için Barış Pınarı Harekâtı’nın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Bu arada Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK’ya ait konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Rus kargo uçaklarının sık sık inip kalktığı kentte ağır silahlar taşıyan konvoyun geçişi sırasında zaman zaman silah sesleri duyuldu. Kamışlı’nın batısına giden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor: Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor
DÜNYA
ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor: Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor
ABD 6 üsse geri döndü

ABD 6 üsse geri döndü

​ABD, Suriye konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmuyor.
Para BAE’den geliyordu

Para BAE’den geliyordu

​Körfez ülkelerinin zekat adı altında DEAŞ'a para akıttığı ortaya çıktı.
Tel Abyad canlandı

Tel Abyad canlandı

​Terör örgütü PKK'nın izleri birer birer siliniyor.
Fransa<br>bölgeden kovuldu

Fransa
bölgeden kovuldu

​Barış Pınarı, Paris'in sömürü planları altüst oldu.
Deplasmanda 3 hafta sonra

Deplasmanda 3 hafta sonra

​Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.
300 milyonluk servet

300 milyonluk servet

​FETÖ'cü Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu.
Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

​Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na bağlılık teyit edildi.
6 terörist etkisiz

6 terörist etkisiz

​Şırnak'ta Jandarma ve MİT ortak hava destekli operasyon düzenledi.
Minnetle yad ediyorum

Minnetle yad ediyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım mesajı yayımladı.
"Bizden ne istiyorsunuz?<br>Kanımızı kuruttunuz!"

"Bizden ne istiyorsunuz?
Kanımızı kuruttunuz!"

​Acılı ailelerin eylemleri 68'incü gününde

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

Suriye halkının kaynaklarına el koydular

​AK Parti Sözcüsü Çelik, terör örgütlerinin kirli oyununu anlattı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
15 yaşında <br>tarihe geçti

15 yaşında
tarihe geçti

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.
Menşei belli olmayan madde

Menşei belli olmayan madde

​Antalya'da 4 kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklama yaptı.
Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

Mehmetçik'ten dikkat çeken hassasiyet

​Teröristlerin zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldı.
Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Yaptırımlarla bir yere varamazlar

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Türkiye karşıtı tasarılarına rest.
Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar
Gündem

Adana’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: Eylem planı hazırlarken yakalandılar

Adana’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8’i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi.
Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
Gündem

Din dersine Hıristiyan öğretmen iddiası: Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir lisede din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Esma B.K. hakkında, 'misyoner faaliyetler yürüttüğü iddiası üzerine Aydın Valiliği'nce soruşturma başlatıldı.Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde misyonerlik yaptığı iddia edilen Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan, iddialara ilişkin "Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan asılsız haberler sebebiyle, müvekkilim üzerinden algı oluşturulmak istendiğini düşünmekteyiz. Müvekkilim ne misyonerlik faaliyeti yürütmektedir ne de din kültürü ve ahlak bilgisi müfredatına ve içeriğine aykırı ders anlatımı yapmaktadır" açıklamasında bulundu.
HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında
Gündem

HDP'li belediyeye terör operasyonu: Başkan ile başkan yardımcısı gözaltında

Van’ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.