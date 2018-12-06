Dünya ABD 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı
AMERİKA

ABD 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı

ABD 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ebeveynleri çocuklarıyla bir arada tutmak amacıyla kararname çıkardığı 21 Haziran'dan ayından bu yana Amerikalı yetkililer, Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı.

AA
Tijuana'daki göçmenler ABD'nin kapılarını açmasını bekliyor.
Tijuana'daki göçmenler ABD'nin kapılarını açmasını bekliyor.

ABD'de Trump yönetiminin, haziran ayından bu yana Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdığı bildirildi.

Associated Press ajansının edindiği resmi verilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın ebeveynleri çocuklarıyla bir arada tutmak amacıyla kararname çıkardığı 21 Haziran'dan ayından bu yana Amerikalı yetkililer, Meksika sınırında 81 göçmen çocuğu ailelerinden ayırdı.

  • Çocuklarından ayrılan 76 yetişkinden 51'inin sabıkalı, 10'unun çetelerle bağlantılı olduğu, 4'ü hakkında tutuklama kararının bulunduğu, 9'unun hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, 2 ebeveynin de göç düzenlemelerini ihlal ettiği kaydedildi.

ABD'de göç yetkililerinin, ebeveynin korkunç bir suçlamayla karşı karşıya olması, çocuğun sağlığı ve refahından endişe duyulması dahil belirli koşullar altında çocuğu ailesinden ayırmasına izin veriliyor.

Trump yönetiminin yaz başında hem yurt içi hem de yurt dışından tepkiyle karşılanan, yasa dışı göçmenlerin çocuklarının ailelerinden ayrı merkezlerde tutulmasına yönelik politikası sırasında 2 bin 400'ü aşkın çocuk ailelerinden ayrılmıştı. Göçmen hakları örgütleri, ebeveynlerin, haksız yere suçlu olarak etiketlendiğini savunuyor. Göç yetkilileri ise ayırma yöntemine nadiren başvurulduğunu ifade ediyor.

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