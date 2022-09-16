Dünya ABD açıkladı Ukraynaya yeni yardım paketi
AMERİKA

ABD açıkladı: Ukrayna'ya yeni yardım paketi

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor" ifadelerini kullandı. Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

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ABD açıkladı: Ukraynaya yeni yardım paketi
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Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor" ifadelerini kullandı.

Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

PENTAGON PAKETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı ise 600 milyon dolarlık yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paketteki kabiliyetler şunlardır: Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 236 bin 105mm top mermisi; 1000 adet hassas güdümlü 155 mm top mermisi; Dört topçu ateşine karşı radar; ağır ekipmanı taşımak için dört kamyon ve sekiz römork; İnsansız Hava Sistemleri Karşı Koyma Sistemi; mayın temizleme ekipmanı; Claymore mühimmat; yıkım mühimmat ve teçhizatı; küçük silahlar ve mühimmat; gece görüş cihazları, soğuk hava ekipmanları ve diğer saha ekipmanları."

Rusya Ukrayna’ya karşı ABD desteğiyle savaşıyor
DÜNYA
Rusya Ukrayna’ya karşı ABD desteğiyle savaşıyor

Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
FOTOĞRAF 5
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Rusya, Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında İstanbul’da hazırlanan ateşkes anlaşması taslağını anımsatarak, “ABD, Ukrayna yönetimini caydırmasaydı barış çoktan sağlanırdı” açıklamasıyla Washington yönetimini suçladı.
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TOPU KİEV’E ATTI
Atışmalı geçen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sonrasında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Ukrayna’da askeri harekâtın başlamasından yaklaşık bir ay sonra Kiev yönetimi barış arayışıyla bizimle masaya oturdu.
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Türkiye’nin girişimiyle 29 Mart tarihinde İstanbul’da umut verici müzakereler gerçekleşti.
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Öte yandan Ukrayna konulu BMGK toplantısında ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Grennfield, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuyla güneyini tamamen ilhak etmeyi amaçladığını söyleyerek “Rusya’nın bu savaşta asıl amacı Ukrayna’yı haritalardan tamamen silmektir” ifadesini kullandı.
Rusya: Ukrayna savaşı ABD yüzünden bitmiyor
Rusya-Ukrayna savaşı 154'üncü gününü geride bırakırken, Kiev yönetimiyle müzakere masasını canlandırmanın yollarını arayan Moskova, İstanbul müzakere sürecini hatırladı.
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