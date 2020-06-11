ABD Adalet Bakanlığı eylemcilere dava açıyor

ABD'de George Floyd'un beyaz polis memuru tarafından boğularak öldürülmesinin yol açtığı protestolar devam ederken Başkan Donald Trump'ın orduyu seferber etme girişimleri ve polise eylemcilere sert davranma çağrıları, Adalet Bakanlığı'nda karşılık buldu.

Fox News'un ele geçirdiği bir Adalet Bakanlığı belgesine göre, bakanlık, protestolarla ilgili federal yasaları ihlal suçlamasından çok sayıda dava açtı. Belgeye göre suçlamalar FBI ve Ulusal Muhafızların hava araçlarına lazer ışığı tutmaktan karakol yakmaya ve güvenlik gücü komutanı rolü yapmaya dek geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Belgede polis memurlarının özellikle FBI ve Ulusal Muhafızların protestocuları takip eden hava araçlarına yeşil lazer ışını tutulması vakalarının çokluğundan şikayet ettiği belirtildi.

7 Haziran'da Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde FBI helikopterine lazer ışığı yönelten iki şahsın belirlendiğini, bunlardan Jeremiah Belen isimli şahsın gözaltına alındığı ve lazer tutmaktan federal suçlamayla karşılaştığı; 3 Haziran'da Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde yakalanan ve üzerinde karakoldan çalınan çelik yelek, polis kemeri ve kulaklığı, cop ve bıçak bulunan Branden M. Wolfe'un kundaklamaya yardım ve tahrikten suçlandığı sıralandı.

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