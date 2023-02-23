ABD ATM’lerinde Türkiye kampanyası

Asrın felaketi sonrasında Türkiye için yurt dışında başlatılan yardım seferberlikleri sürüyor. Bu ülkelerden biri olan ABD’de, banka ATM’leri ile bağış yapılabilmesi için bir kampanya başlatıldı. ATM’yi kullanmak isteyenlerin karşısına “Türkiye’de yaşanan deprem birçok insanı etkiledi. Türkiye için bağış yapın” ekranı çıkıyor. ATM ekranında mesaj ile karşılaşan müşteriler fotoğrafını çekerek paylaşım yapıyor. Kampanyayı Amerika’nın köklü bankalarından olan Wells Fargo ve Amerikan Ulusal Kızılhaç Örgütü’nün yürüttüğü öğrenildi.