​ABD Avrupa’ya gaz arıyor

ABD ile Rusya arasında Ukrayna gerilimi karşılıklı askeri hamleler ve açıklamalar ile devam ederken, krizde ayak sürüyen Fransa ve Almanya gibi Batı ittifakının Avrupalı üyeleri için Washington devreye girdi.

Enerji alanında kendilerini Moskova’ya bağımlı hisseden başta Berlin ve Paris’in ısınma ve elektrik için ihtiyaç duydukları doğal gazı alternatif yollardan gidermeleri için ABD’nin salı gününden itibaren küresel tedarikçilerle pazarlığa oturduğu kaydedildi.

Kararın, ABD Başkanı Joe Biden’ın pazartesi günü Avrupalı liderlerle yaptığı video konferans görüşmesinden hemen sonra alındığı belirtildi. Geçen yıl aralık ayında Rus hattından verilen gaz miktarındaki düşüş karşısında ABD’den LNG gemileri Avrupa’nın acil ihtiyacını karşılamıştı.

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PUTİN’İN EN GÜÇLÜ SİLAHI

ABD’nin bu yolla Rusya lideri Vladimir Putin’in elindeki en güçlü silahı almak istediği kaydediliyor. Avrupa ülkeleri son dönemde artan doğal gaz talebi ve fiyatlarının yaşattığı sıkıntıyla karşı karşıya.

Berlin ve Paris’in ihtiyaç duydukları doğal gazın ana tedarikçisi konumundaki Rusya’ya bağımlılıkları nedeniyle ABD’nin Ukrayna üzerinden Moskova’ya kurmak istediği siyasi ve ekonomik baskıya destek vermediği ve bu durumun Batı İttifakı’ndaki çatlak görüntüsünü derinleştirdiği biliniyor.

AVRUPA’NIN DİRENCİNİ KIRACAK

Konuya ilişkin bilgi veren bir ABD’li üst düzey yetkili, “Avrupa’nın bu kış ve önümüzdeki bahar aylarını rahat geçirebilmesi için (Rusya’dan) tedarikte oluşacak olası bir düşüşü telafi edecek alternatif kaynağı sağlamayı amaçlıyoruz açıklamasını yaptı.” ABD’li yetkilinin açıklaması, Rusya karşısında ABD’ye destek verme noktasında ayak sürüyen Fransa ve Almanya’nın direnicini kırma stratejisi olarak değerlendirildi.

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İNGİLTERE’DEN ALMANYA’YA GÖNDERME

Ukrayna’ya silah taşıyan uçaklarına Almanya’nın hava sahasını açmadığı İngiltere’den de konuya ilişkin kinayeli bir açıklama geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “’Avrupalı dostlarımızın’ Rus doğal gazına “ağır bağımlılıklarından” dolayı Moskova’yı hedef alacak en ağır yaptırımlar konusunda çekinceleri var,” ifadesini kullandı. Johnson’un açıklamasının özellikle Almanya’yı hedef aldığı belirtildi.

KATAR ŞEYHİ WASHINGTON’A GİDİYOR

ABD’nin Avrupa için Rusya gazına alternatif arayışına başladığı haberlerine paralel Katar Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani’nin 31 Ocak’ta Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ikili görüşmede Körfez ile Ortadoğu’nun güvenliği ve refahının artırılması, küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması, Afganistan halkının desteklenmesi ile ABD ve Katar arasında ticaret ve yatırım iş birliğinin artırılması konuları olduğunu aktardı.