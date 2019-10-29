Dünya ABD Bağdadinin cesedini Usame Bin Ladin gibi denize gömmüş
AMERİKA

ABD Bağdadi'nin cesedini Usame Bin Ladin gibi denize gömmüş

ABD Genelkurmay Başkanı Milley basın toplantısında, 'Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi' ifadelerini kullanmıştı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğünü açıkladı. Daha önce Afganistan'da El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i de operasyonla öldürdükten sonra denize gömen ABD, Bağdadi için de aynı yöntemi uyguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
DEAŞ elebaşı Bağdadi
DEAŞ elebaşı Bağdadi

ABD'nin hafta sonu İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömdüğü ortaya çıktı.

DNA TESTİ İÇİN KALINTILAR GÖTÜRÜLDÜKTEN SONRA DENİZE GÖMÜLDÜ

DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD'ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu.

  • Konuyla ilgili konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti.

Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti.

SAVAŞ HUKUKUNA UYGUN İMHA EDİLDİ

Gün içinde Bağdadi'nin cesedinin denize gömülüp gömülmediğine ilişkin soruları yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade etmişti.

  • Terörist başı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetlerinin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocukla birlikte öldüğünü açıklamıştı.

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