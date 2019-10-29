ABD Bağdadi'nin cesedini Usame Bin Ladin gibi denize gömmüş ABD Genelkurmay Başkanı Milley basın toplantısında, 'Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi' ifadelerini kullanmıştı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li savunma yetkilisi, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğünü açıkladı. Daha önce Afganistan'da El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i de operasyonla öldürdükten sonra denize gömen ABD, Bağdadi için de aynı yöntemi uyguladı.

Haber Merkezi 29 Ekim 2019, 08:09 Son Güncelleme: 29 Ekim 2019, 08:17 Yeni Şafak AA