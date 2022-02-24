ABD basını: Rus ordusu Çernobil'e girdi ABD basınında yer alan haberlere göre; Rusya ordusu, 26 Nisan 1986 tarihinde nükleer felaketin yaşandığı ve terk edilmiş bölge olarak bilinen Çernobil'e girdi. Ukraynalı yetkililer, bölgede yaşanacak çatışmalar nedeniyle nükleer tesisin zarar görebileceğini açıkladı. İddialar sonrası ulusa seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Rus işgal güçleri, Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

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