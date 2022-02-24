ABD basını: Rus ordusu Çernobil'e girdi

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemişti. Açıklamadan birkaç saat sonra Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat başlatılmasının emrini verdi.
Putin'in açıklamalarının ardından Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil birçok şehrine saldırdı.
"RUS ORDUSU ÇERBOBİL'E GİRDİ"
Amerika merkezli NBC News'te yer alan habere göre, Rus askeri güçleri Çernobil'e girdi. Ukraynalı bir yetkiliye dayandırılan haberde, nükleer tesisin zarar görebileceği vurgulandı.
ZELENSKİY: ÇERNOBİL SANTRALİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
İddialar sonrası ulusa seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, "Rus işgal güçleri, Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor" dedi.
Çernobil, 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen nükleer reaktör faciasının ardından terk edilmiş bölge olarak biliniyor.