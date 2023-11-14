ABD basını yazdı: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.