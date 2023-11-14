ABD basını yazdı: İsrail ve Hamas esir takası konusunda anlaşmaya varmak üzere

İşgalci İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, kadın ve çocukların serbest bırakılmasını sağlayacak "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" öne sürerek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı olarak serbest bırakılmasının planlandığını ifade etti.
Hamas, İsrail'in esir takası konusunu ertelediğini aktarmıştı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.
Esir takası için yapılacak anlaşmanın, ateşkesi ve insani yardım girişini içermesini talep ettiklerini belirten Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirmişti.