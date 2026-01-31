ABD basınından çarpıcı iddia: İran'a saldırı pazar günü

Amerikan basınında yer alan çarpıcı iddialara göre, Washington yönetimi bölgedeki bir müttefikine "İran'a yönelik askeri harekatın pazar günü başlayabileceği" bilgisini iletti. ABD merkezli Dropsite News'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Başkan Donald Trump’ın bu hafta sonu operasyon için nihai onayı verebileceği öne sürülüyor.

Haberde dikkat çeken en kritik nokta, operasyonun kapsamına dair iddialar. Trump yönetimine dış politika konusunda gayriresmi danışmanlık yapan eski bir istihbarat yetkilisi, sürecin artık nükleer tesislerle sınırlı olmadığını savundu. Yetkiliye göre:

MESELE ARTIK NÜKLEER YA DA FÜZE PROGRAMI DEĞİL

Bu doğrultuda, olası saldırıların nükleer ve balistik füze tesislerinin yanı sıra doğrudan İran liderliğini hedef alacağı iddia ediliyor. Danışman, Beyaz Saray’ın bu hamleyle İran halkının yeniden sokaklara dökülmesini ve hükümetin devrilmesini hedeflediğini öne sürerken, CENTCOM konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

CENTCOM’DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SERT UYARI

Bölgede tansiyon yükselirken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda tatbikata hazırlanan İran Devrim Muhafızları’na net bir mesaj gönderdi. İran’ın askeri faaliyet haklarını tanıdığını belirten CENTCOM, buna rağmen Amerikan güçlerine yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu uyarılara yer verildi:

Uluslararası seyrüsefer özgürlüğü için gereksiz risklerden kaçınılmalı.

Amerikan askeri unsurlarının üzerinden uçulmasına müsamaha gösterilmeyecek.

Gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması veya ABD askerine silah doğrultulması sert karşılık bulacak.

TRUMP: "ANLAŞMA OLMAZSA NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Başkan Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği imza töreninde İran’a yönelik baskıyı sürdürdü. Bölgeye sevk edilen donanma gücüne atıfta bulunan Trump, diyalog kapısını açık bıraksa da tehditkar tonunu korudu:

"İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz."

Trump ayrıca, İran’a doğru ilerleyen filonun Venezuela operasyonu için gönderilenden çok daha büyük olduğunu belirtti. Tahran’ın bir anlaşma yapmak istediğini gözlemlediğini ifade eden Trump, "İran'a anlaşma için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna ise gizemli bir şekilde, "Bunu sadece onlar biliyor" yanıtını verdi.

İRAN CEPHESİ: "İSRAİL'İN DERİNLİKLERİNİ VURURUZ"

ABD’nin hamlelerine İran kanadından yanıt gecikmedi. İran lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, olası bir saldırı durumunda hedeflerinde İsrail’in olacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Mesajımız son derece açık. Her türlü düşmanca harekete etkili ve caydırıcı karşılık verilecektir. İran’ın cevabı siyonist rejimin derinliklerini hedef almayı içerebilir."

Şemhani, düşmanlarının planlarından haberdar olduklarını ve bu planları etkisiz hale getirecek stratejik noktalara darbe indireceklerini ekledi.

'ARMADA YOLDA'

Trump’ın 28 Ocak’ta sosyal medya üzerinden duyurduğu "Armada", USS Abraham Lincoln uçak gemisi öncülüğünde bölgeye ulaştı. Trump, bu deniz gücünün gerekirse "hızla ve şiddetle" görevini yerine getirebilecek kabiliyette olduğunu vurgulamıştı. CENTCOM ise söz konusu taarruz grubunun konuşlandırılma amacını "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" olarak tanımladı.



